Marlaska critica el biaix dels informes de la Fiscalia sobre l'indult als presos

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha criticat aquest dimecres el biaix polític dels informes de la Fiscalia sobre els indults als presos polítics, on el Ministeri Fiscal arriba a advertir que els indults no poden ser "moneda política de canvi" per aconseguir "suports parlamentaris". Preguntat per aquesta qüestió en una entrevista a la Cadena Ser, Marlaska ha estat taxatiu: "A mi, que sóc jutge, m'agrada que els informes dins de l'àmbit del Poder Judicial, i el ministeri Fiscal hi és, siguin informes tècnico-jurídics, els de la fiscalia també".

Marlaska ha anat més enllà que el ministre de Consum, Alberto Garzón, que en una entrevista a RNE ha preferit "no opinar" sobre els informes de la Fiscalia. En tot cas Garzón ha advertit que "per resoldre el conflicte territorial al nostre país és important que es pugui fer política, i la política no es fa exclusivament a través de mitjans policials o judicials, sinó a través del parlamentarisme i el diàleg, i el fet que aquestes persones estiguin a presó obstaculitza solucions, i per a mi haurien d'estar fora de la presó".