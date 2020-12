Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 23 de desembre, el seu titular principal a les noves mesures anunciades anit pel Govern català per contenir la pandèmia aquestes festes: "La Generalitat tanca les carreteres i la restauració a la Cerdanya i el Ripollès". La fotografia és per a la primera manresana vacunada de covid, als Estats Units. El diari també destaca que Montbui i Esparreguera reben els únics esquitxos de la loteria a la regió central; ICL acaba la rampa de Cabanasses, clau per al pla d'expansió; Bagà mantindrà la Fia-faia amb un format de mínims per la pandèmia; Solsona suprimeix tots els actes multitudinaris del seu Carnaval; i entrevista al pilot berguedà Marc Calmet: «Vaig anar a veure la sortida del Dakar amb el meu pare i vaig tenir clar que hi participaria».

Titulars diversos als diaris d'aquest dimecres: