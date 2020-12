Aragonès: «L'únic discurs que m'interessaria de la monarquia és el que anunciés la seva fi»

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dijous que l'únic discurs que li interessaria de la monarquia espanyola és aquell on "anunciés la seva fi". En una compareixença davant la premsa després de visitar l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó de Wad-Ras, Aragonès ha reclamat una república per a tots els ciutadans de l'Estat i que, en el cas de Catalunya, ho fos com un estat independent. El republicà ha defensat que la majoria de catalans tindran coses "molt més importants a fer" aquesta nit que escoltar el discurs de Nadal de Felip VI. "Una monarquia sota la sospita permanent de corrupció, que va validar el discurs del 3-O", ha recordat.

Preguntat sobre si creu que Felip VI es desmarcarà dels escàndols del rei emèrit, Aragonès ha defensat que el que hauria de passar és que la ciutadania es "desmarqués de la monarquia". "No és racional que algú sigui cap d'estat només per ser fill d'un rei emèrit fugit", ha manifestat.

"L'únic que esperem de la monarquia és la seva dissolució i que hi pugui haver una república", ha repetit més tard. "Basada en la igualtat de tots els ciutadans. Des de l'últim ciutadà que acabi d'arribar fins al cap d'estat", ha sentenciat.