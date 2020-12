Brussel·les i Londres avancen cap a un acord sobre la sortida del Regne Unit

L'acord comercial entre el Regne Unit i la Unió Europea «és imminent» i podria arribar a tancar-se en les properes hores, segons va assegurar ahir un diplomàtic europeu que va demanar reservar l'anonimat. El diplomàtic, un alt funcionari de la UE, va afegir que els estats membres europeus haurien d'aprovar una aplicació provisional de l'acord, amb efecte a partir de l'1 de gener, ja que no hi ha temps suficient perquè sigui ratificat pel Parlament Europeu. Segons un funcionari francès, «els britànics han fet enormes concessions» en les últimes 48 hores, especialment pel que fa a la pesca.

Un altre funcionari de la UE proper a les converses va reconèixer que s'està «arribant al moment decisiu, però parlar d'un anunci d'acord és prematur». Per part del Govern britànic no hi va haver cap confirmació, però la lliura esterlina va registrar una pujada de l'1% davant els insistents rumors de pacte, després de deu mesos de discussions tenses i complexes.

El primer ministre britànic, Boris Johnson, i la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, van iniciar dilluns una intensiva fase de contactes per intentar arribar a un acord aquesta setmana. En els últims dies els negociadors havien aconseguit ja avenços substancials a totes les àrees del futur acord comercial, inclosos els difícils capítols de la governança i de la igualtat de condicions en matèria de competència, de manera que només queda pendent el difícil obstacle de l'accés a les aigües britàniques per la flota europea.

Si es confirma que l'acord és «imminent», com van apuntar algunes fonts, el primer pas serà convocar els ambaixadors dels Vint-i-set perquè siguin informats del resultat de les negociacions i que puguin traslladar a les capitals els detalls de l'acord. Llavors es llançarà el procediment escrit, que donarà un termini d'entre 24 i 48 hores perquè els Estats membres puguin examinar els textos legals i donin el seu vistiplau o plantegin les seves reserves. Els Vint-i-set treballen amb la hipòtesi d'una aplicació provisional de l'acord des de l'1 de gener fins que es reuneixi el ple de Parlament europeu entre el 18 i el 21 de gener i sotmetin a votació la ratificació del mateix. L'Eurocambra va descartar una entrada en vigor interina sense el seu vistiplau, però finalment ha donat senyals que no serà un problema.