«Demanem que la gent no es mogui perquè mobilitat i contagis van lligats»

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), el berguedà Juli Gendrau, explica que s'enfronten a una campanya de trànsit durant el període nadalenc marcada per la incertesa de la covid però que no esperen moviments massius durant aquests dies.

Els dies de Nadal, quan parlem estrictament de Nadal, no són dies de grans desplaçaments. Aquestes dates la gent es queda molt a casa i hi ha pocs desplaçaments. Però aquest any estem parlant d'una situació molt atípica i ningú hi té experiència. Si fem cas a un any normal, els dies de Nadal i Sant Esteve, la gent es queda a casa, sense grans desplaçaments a segones residències.En trànsit ens guiem per referències històriques. Encara que aquest és un any atípic, estarem pendents del què passa i en el plantejament que fem, és tenir en compte que per Nadal i Sant Esteve hi ha molts desplaçaments curts i on es produeixen més retencions és a les rondes i la zona metropolitana, per la gent que va als dinars familiars. Aquest any, però, la limitació de bombolles podria reduir la mobilitat.No necessàriament. És un any atípic. I agafant com a referència el 7 i 8 de desembre, ens vam trobar que molts desplaçaments no van ser cap a zones de muntanya, o el Pirineu. Hi va haver desplaçaments importants des de l'àrea metropolitana cap a altres zones de Catalunya que no són els típics d'aquesta temporada.Hi ha molta gent que treballa a Barcelona i que els caps de setmana, per exemple, anava al Berguedà. Ara, el teletreball permet que es pugui treballar des d'allà i hi ha moltes persones que en comptes de venir el divendres i tornar el diumenge, feien el desplaçament el dijous i el dilluns.Els Mossos d'Esquadra no poden controlar totes les entrades i sortides de totes les comarques. S'aniran fent controls aleatoris i es controlen punts estratègics. Fins ara s'ha anat fent pedagogia i donant informació però el conseller també ha dit ja que se serà molt estricte en les possibilitats que hi ha de sortir de tot arreu i de mobilitat.És molt important. Hi ha restriccions i una cosa està clara. Demanem que la gent no es mogui perquè quan hem analitzat i sobreposat dades de mobilitat amb contagis, hem vist que va tot molt lligat. Es pot enganyar administrativament els controls dels Mossos, al Procicat... però al virus no el podem enganyar i per això és important la responsabilitat de cadascú en situacions d'aquestes característiques, que és complicada perquè el virus hi és present i actua.