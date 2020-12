Junts comença diumenge la recollida de signatures per presentar-se als comicis del 14-F

Junts per Catalunya comença diumenge la recollida de les signatures que necessita per presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer del 2021. Com a nova formació que concorre per primera vegada a uns comicis al Parlament, i tal com estableix la llei electoral, cal presentar davant les Juntes Electorals Provincials avals equivalents a un 0,1% del cens electoral de cada circumscripció. Amb aquest objectiu, del diumenge 27 al diumenge 3 de gener es farà un desplegament territorial de recollida de signatures a centenars de punts del país. Els llocs es poden consultar al web de la formació.

D'altra banda, el partit ha explicat que la campanya electoral es finançarà a través d'aportacions ciutadanes i de préstecs en format de donatiu dels candidats, afiliats i simpatitzants. L'objectiu de Junts per Catalunya és no dependre de crèdits amb entitats financeres.