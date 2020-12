L'ANC «suspèn» l'acció del Govern i no veu avenços cap a la independència

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va assegurar ahir que l'entitat suspèn el Govern en la XII legislatura per la tasca feta per culminar el procés d'independència. «La legislatura ha estat gairebé perduda en termes de procés d'independència», va lamentar Paluzie. En roda de premsa, Paluzie va justificar la decisió de l'entitat perquè JxCat i ERC no han respectat la «voluntat de l'electorat» perquè no han complert els programes electorals amb què es van presentar a les eleccions del 2017. L'ANC va retreure a l'executiu haver fet «molt poques» accions per avançar en sobirania. El Secretariat Nacional de l'ANC va puntuar la gestió del Govern en diferents aspectes d'acord amb el decàleg intern de l'entitat.

Un 1, la pitjor puntuació del Secretariat Nacional a la gestió del Govern, ha estat per a l'apartat de «Seguretat pública per a un estat democràtic». En aquest punt, l'entitat va lamentar que no s'hagi fet «res» per reformar la llei dels Mossos perquè «excel·leixin» com a policia democràtica, per reestructurar la BRIMO i fiscalitzar estrictament la seva acció, per crear una agència nacional d'intel·ligència, aprovar una llei catalana de bombers o una llei catalana de coordinació dels cossos policials.

La segona pitjor nota és un 1,17 i és per al punt del decàleg «Construcció de la institucionalitat pròpia». Va criticar que no s'hagi fet «cap» política per garantir una administració catalana fidel al mandat de l'1-O, no s'hagi planificat un marc juridicolegal postindependència ni s'hagi elaborat un pla de treball de política independentista per als municipis. S'aprova amb un 5 la col·laboració «estreta» amb els territoris de parla catalana. El tercer punt més castigat és l'acció internacional, amb un 1,67. Se suspèn el Govern per no haver fet arribar a l'opinió pública internacional les raons de la causa nacional catalana i se li posa un 0 en la recerca de reconeixements internacionals. També va acusar l'executiu català d'haver cooperat més amb l'Estat en espais d'acció exterior respecte del 2017 i que les delegacions de la Generalitat a l'exterior no hagin desenvolupat una tasca independentista.

Quant a la voluntat dels electors, l'ANC va exposar que sobre la prioritat independentista, «més enllà de les declaracions inicials del president Torra en ser investit, no hi hagut cap concreció de l'objectiu». Han suspès amb un 3 el compromís amb la Declaració d'Independència del 27 d'octubre del 2017 i amb un 2 la vigència del mandat de l'1-O. També van lamentar la manca d'acord entre partits independentistes.