L'Eurocambra descarta ratificar l'acord pel Brexit aquest any

El president de l'Eurocambra, David Sassoli, ha descartat aquest dijous que els eurodiputats ratifiquin l'acord amb el Regne Unit sobre la relació després del Brexit abans de final d'any. "Un acord d'última hora no ens permet fer l'escrutini parlamentari adequat abans de final d'any", ha apuntat Sassoli en un comunicat minuts després de l'anunci del pacte, el qual ha celebrat. En la línia de Sassoli, el president el Consell Europeu, Charles Michel, ha dit que el pacte és "el millor desenllaç" possible, però ha alertat que "el procés no ha acabat" amb l'acord entre Brussel·les i Londres.

"Ara és el moment que el Consell i el Parlament Europeu analitzin l'acord al qual han arribat els negociadors abans de donar-li llum verda", ha remarcat en un comunicat Michel.

Els representants dels 27 es reuneixen aquest divendres per tal d'analitzar el text, al qual han de donar el seu vistiplau. La manca de temps perquè l'Eurocambra ratifiqui l'acord abans de final d'any farà que el text s'hagi d'aplicar de manera provisional a partir de l'1 de gener.

Els líders dels grups parlamentaris es reuneixen dilluns. Fins ara, els eurodiputats han demanat que només s'apliquin de manera provisional les parts necessàries per evitar un Brexit caòtic.