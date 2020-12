Bagencs i berguedans que viuen fora es resignen a passar el Nadal al país d'acollida

No només és lluny de la seva família aquest Nadal, sinó que passarà aquest dia assenyalat sense sortir de casa. Clàudia Torrescana, una jove de Sant Salvador de Guardiola, té el virus i fa deu dies que està en quarantena a l'habitació de la casa on viu, a la petita ciutat de Darien, a una hora de Nova York. Avui acaba l'aïllament, però no farà grans celebracions ni sortirà al carrer. Donada la situació, no ha vingut a veure la família, una decisió que també han pres altres persones de la Catalunya Central que viuen a l'estranger i que s'han resignat passar les festes nadalenques al país d'acollida per l'alt risc de contagi i el temor al caos aeri. Només una parella, de les vuit persones consultades per aquest diari, ha vingut a veure la família seguint tot el protocol de seguretat.

És el segon cop que Torrescana no passa el Nadal al costat de la seva família, i és que l'any passat ja estava a la ciutat nord-americana com au pair, a la casa d'una la família que l'ha acollit temporalment a canvi per donar un cop de mà a l'hora de cuidar els fills i fer un intercanvi cultural. «Tot i tenir el virus, estic bé en general. Trobo a faltar la meva família, però no és per a mi un daltabaix perquè a la casa on visc estic bé i la gent amb qui estic m'acull molt bé», explica la bagenca. Tot i les circumstàncies, se sent acompanyada i no li ha tocat viure la situació d'altres joves que estan als Estats Units com a au pair, i que s'han quedat sols aquestes festes. «Conec noies que s'han quedat soles a casa perquè la família ha aprofitat les festes per marxar a Florida» explica.





Comellas i Calderer fa 13 anys que viuen als Estats Units

La família amb la que conviu Torrescana la fa partícip del Nadal i afirma sentir-se «com a casa». De fet, havia de tornar en dos mesos, però a causa de la pandèmia té permís per estar-hi durant mig any més. «Com que aquest any la meva família no es veurà gaire per les restriccions, no sento que m'estigui perdent una celebració familiar ineludible. A la casa on viu, els fills també tenen el virus i la mare de moment se n'ha alliberat, així que prepara els àpats i els deixa a les habitacions dels fills i de la jove bagenca per seguir exhaustivament la quarantena. L'alt risc de contagi és un dels motius que ha fet desistir Torrescana d'emprendre el viatge, i és que als Estats Units estan pujant molt els casos perquè malgrat les recomanacions d'estar confinat i no reunir-se diferents grups de gent, «el cert és que moltes estatounidencs es reuniran per Nadal».

«El Nadal és la meva època preferida de l'any i enyoro la família», explica la manresana Laia Sanahuja, que viu des de fa quatre mesos a la ciutat de Kaunas, a Lituània. «Durant aquest temps he trobat a faltar la meva família, però mentre s'anava apropant les festes l'he enyorat més que mai. Aquestes dates són per estar al costat dels teus, i tenir a més de 2.500 quilòmetres de distància la família se'm fa molt difícil. Però la intenció és fer moltes vídeotrucades per veure'ns i gaudir els uns dels altres», emfatitza.





Torrescasana viu a una hora de Manhattan

És la primera vegada que aquesta manresana de 22 anys passa les festes en un altre país lluny de la seva família. Va aterrar a Lituània per participar en un voluntariat europeu i fa tasques en una escola primària, on participa en les activitats extraescolars del centre educatiu i ajuda els nens a aprendre anglès i a conèixer altres cultures europees. Conviu amb jove d'altres països en un pis, i com que a Lituània han endurit les restriccions i les autoritats demana a la població evitar contactes, avui cuinaran plats de diferents països per fer una jornada diferent i viure «amb la màxima normalitat possible» el Nadal.

«No he anat a veure la família aquestes festes perquè la situació a Kaunas és bastant complicada i la incertesa és molt gran, ja que cada setmana hi ha canvis en les restriccions i els contagis no paren d'augmentar. He preferit no arriscar-me. A més, el dia 4 de gener he de tornar a treballar. M'havia de fer la PCR i tampoc tenia clar si podia entrar amb facilitat a l'estat espanyol», lamenta. Quan va arribar a Lituània, la situació epidemiològica a la ciutat on viu era molt millor que a Catalunya, però el panorama ha anat empitjorant i actualment les autoritats han restringit la mobilitat entre ciutats i, a més, es recomana no sortir de casa si no és per motius essencials, com anar a la feina o comprar menjar. Els bars i restaurants estan tancats fins a finals de gener. «Ens toca adaptar-nos a la realitat que tenim», es resigna Sanahuja.

El gironellenc Ricard Torra i la berguedana Marta Martínez, que viuen a la ciutat alemanya de Munic, han aconseguit arribar al Berguedà per veure la família per Nadal, tal i com havien planificat. Tot i que en temps en de pandèmia és complicat planificar viatges, ja tenien els bitllets d'avió comprats des de feia setmanes i l'únic requisit que hi ha per aterrar a Barcelona és mostrar una PCR feta tres dies abans de viatjar i que, evidentment, sigui negativa. «Ens vam fer la prova, que és gratuïta, i ens la van fer mostrar abans d'embarcar, i si no la teníem no podíem pujar a l'avió», remarca el gironellenc. Torra treballa com a Postdoc a la Ludwig-Maximilians-Universität gràcies a una beca, i Martínez treballa i estudia en temes vinculats a la fiscalitat internacional.

Tot i que tenien clar que cancel·larien el viatge si la situació empitjorava molt, finalment s'han atrevit a visitar la família. Tenen clar que no podran veure tots els parents i amics per seguir al peu de la lletra les restriccions de mobilitat, i per aquest motiu afirma que les trobades que mantindran amb la família seran en «petit comitè» i sense massa celebracions. Tot i que s'han cancel·lat línies aèries, el preu dels vols no els ha suposat un obstacle perquè s'han abaratit. La parella ja va poder aterrar el mes d'agost a Catalunya i hi van passar les vacances. Les PCR són gratuïtes i simplement s'han hagut d'inscriure en un centre sanitari públic perquè els les facin.

Els berguedans Gemma Comellas i Ramon Calderer viuen a la ciutat nord-americana de Seattle. La parella va aterrar fa 13 anys als Estats Units per fer el doctorat i hi han acabat desenvolupant les seves carreres professionals. Calderer és enginyer de software a Facebook i Comellas és científica de dades a Amazon. Avui no sortiran de la ciutat on viuen. Al matí tenen previst aniran a la neu, ambl els dos fills que tenen, i l'hora de dinar es connectaran per celebrar-ho amb la família, diu la parella berguedana, que no visita la comarca des de les festes nadalenques de l'any passat.

«Tot i que ens encantaria poder veure la família i celebrar el Nadal amb ells, aquest any ho haurem de fer virtualment. N'hem parlat, però considerant la magnitud de la crisi, creiem que el més assenyat és celebrar-ho a distància i no assumir més riscos, ni fer més difícil el dia a dia de tots», explica Comellas.