Coronavirus avui a Catalunya: gairebé tres mil contagis i 49 morts en les últimes 24 hores

Catalunya ha sumat 2.958 nous contagis i 49 morts per Covid-19 en les últimes 24 hores, tot i que ha tornat a baixar per cinquè dia consecutiu la velocitat de propagació, que s'ha situat en 1,20, quatre centèsimes menys que ahir, i ha descendit el nombre de pacients ingressats. No obstant, el risc de rebrot (EPG), que mesura l'índex de creixement potencial de l'epidèmia, ha pujat 10 punts respecte a ahir i avui és de 345, un risc extrem.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest divendres pel Departament de Salut, a dos dies que comenci diumenge la vacunació a Catalunya, on se subministraran 1.595 dosis en residències d'avis, la pandèmia ha causat en aquesta comunitat 16.796 morts, 49 de notificades en les últimes 24 hores, i el nombre de contagis confirmats s'eleva ja a 383.743. Els pacients amb Covid ingressats avui als hospitals catalans ascendeixen a 1.520, 40 menys que ahir, dels quals 336 estan greus a les ucis, 22 més que la vigília. La incidència acumulada de casos en els últims 14 dies continua pujant i s'ha situat en 303,49 casos, 16 més que dijous.

Transmissió comunitària

El nombre de casos confirmats de Covid, tant per PCR com per test d'antígens, serològics o prova d'ELISA, des de l'inici de l'epidèmia al març és avui de 383.743, dels quals 2.958 han sigut diagnosticats en les últimes 24 hores. Una dada que indica que la transmissió comunitària és present i que l'epidèmia no està controlada és el percentatge de positivitat, és a dir, el nombre de casos que es detecten en les proves PCR i d'antígens, que ha registrat un lleuger augment de quatre centèsimes i avui és del 5,18%.

Per comarques, la Cerdanya i el Ripollès, les dues que el Govern ha confinat perimetralment des de dimecres passat a mitjanit, són les que tenen un risc de rebrot més gran (EPG), la primera amb 2.699, vuit punts menys que ahir, i la segona amb 1.891, 33 punts més que la vigília.

També estan en risc extrem de creixement de la pandèmia les comarques de la Terra Alta (1.486), el Priorat (829), el Pla d'Urgell (775), Berguedà (882), la Vall d'Aran (675), la Conca de Barberà (672) i l'Alt Empordà (653). Només dues comarques segueixen per sota de 100, el llindar que marca el risc alt de rebrot, l'Alta Ribargoça (12) i el Pallars Sobirà (71). A la comarca del Barcelonès, la més densament poblada de Catalunya, l'EPG està avui en 356, amb una velocitat de propagació (Rt) d'1,25, catorze centèsimes menys.