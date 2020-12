Les celebracions s'adapten a les limitacions de la covid; com les viuen set personalitats de la Catalunya Central?

Les botigues i carrers de Manresa presentaven ahir al matí una imatge similar a la d'altres anys el matí de la nit de Nadal. Carrers plens de gent i cues en algunes botigues -les restriccions de la covid feia que sortissin al carrer i tot-, especialment d'alimentació on es feien les últimes compres, per uns dies que per a molts seran diferents als dels altres anys. I és que enguany les limitacions imposades per combatre la pandèmia, i també la responsabilitat de cadascú, farà que no hi hagi trobades familiars multitudinàries, encara que hi hagi qui aprofiti les solucions que brinden les noves tecnologies per mantenir el contacte amb les persones més estimades i que avui no podran estar al seu costat, almenys físicament parlant.





Lluís Vida- Sixto: Unes festes que es viuran en petit comitè

Lluís-Vidal Sixto, secretari d'Acció Sindical de CCOO a la Catalunya Central, explica que enguany evitarà grans trobades familiars i passarà el Nadal amb la seva dona i el seu fill. Afegeix que a més, aquest any «hem decidit que no val la pena córrer riscos» i que no es trobaran físicament amb la seva filla que viu a Galícia. Pel que fa a desitjos, per una banda vol salut i que es disposi de vacunes per a tothom i per l'altra, que hi hagi «una via» perquè els «empresonats, represaliats i exiliats injustament per motius polítics deixin d'estar-ho».

Joan Morros: Dies en família a l'espera d'una nova normalitat



El responsable d'El Galliner, Joan Morros, i la seva família faran un canvi gairebé radical en la celebració del Nadal. Acostumats a reunir-se una trentena de persones perquè «la meva dona i jo tenim molts germans», explica Morros, faran una trobada molt reduïda amb les seves dues filles en un moment en què toca, diu, «esperar temps millors i potser podrem celebrar el Nadal a l'estiu». Espera que es vagi trobant una solució a la covid-19 i que la vacuna que s'ha de començar a administrar de forma imminent sigui efectiva i es pugui fer una vida més semblant a la de fa un any.

Clàudia Sabata: El primer Nadal treballant com a infermera

L'atleta i infermera berguedana Clàudia Sabata explica que aquest Nadal per ella serà diferent de tots els altres que ha viscut fins ara perquè és el primer que passarà treballant. La infermera explica que aquests dies «no faig vacances» i afegeix també que a diferència del que feia en anys anteriors per aquestes dates, tampoc el podrà passar amb la família.

Pel que fa a desitjos per aquest mateix Nadal i també per l'any que ve és que hi hagi «més estabilitat i tranquil·litat per a tothom» després d'un 2020 que ha estat totalment marcat per la pandèmia del coronavirus.

Anna Vilajosana: Una trobada breu de nets i avis al camp, si fa bo

La nova presidenta d'Òmnium Cultural al Bages i Moianès, Anna Vilajosana, passarà el Nadal amb la seva família nuclear, lluny de diferents les trobades amb la família més extensa a les quals estava acostumada a aquests dies dels anys anteriors. Tot i això, Vilajosana està a l'expectativa de quin temps farà demà i si finalment fa un bon dia, poder portar el seu pare, que «ja és molt gran», al camp a l'hora que fa més calor i en un espai on estiguin separats poder tenir una «minitrobada» a l'aire lliure, tot cagant el tió i poden estrènyer el vincle entre els avis i els néts.

Joan Soler: Celebració en la distància però més sentida



El president de la Denominació d'Origen Pla de Bages Joan Soler explica que «serem menys» però que «fins i tot potser serà més sentit perquè amb tots aquells que no podem estar a prop hi estarem connectats». En aquest sentit explica que té un germà a Escòcia i que malgrat que «no ens podrem veure i físicament estarem lluny, a nivell de sentiment estarem més a prop que mai». De cara els propers mesos desitja que «mica en mica puguem anar recuperant la normalitat perduda» i també que hi hagi un horitzó de recuperació social i econòmica per a tothom.

Ander Mirambell: Dies de bombolla familiar per poder competir



El pilot de skeleton Ander Mirambell passarà un Nadal també en la intimitat familiar, a les portes d'emprendre un viatge per ser al campionat europeu de l'1 de gener. Explica que està afrontant les festes «sacrificant molt a vida social» tan per la salut dels seus fill, el petit té un any, com per poder viatjar i competir, en el marc ja d'unes mesures molt controlades amb proves PCR setmanals de forma preventiva. Finalment, explica, que aquest Nadal en la bombolla familiar serà molt diferent dels altres quan es reunien una quinzena de familiars i compartien àpats amb els plats tradicionals.

Sílvia Gratacós: La cantada amb la família serà virtual

Acostumada a una trobada familiar multitudinària, amb una quarantena de familiars en un restaurant, aquest any la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós, afronta també un Nadal que passarà només amb la seva bombolla familiar.

Això, però, no serà impediment perquè facin la tradicional cantada de nadales tota la família, encara que enguany serà virtual. Explica que ja s'han distribuït els cançoners i que es connectaran a través d'Internet per compartir les nadales entre tota la família.