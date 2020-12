Illa aposta per un «govern progressista» amb comuns i sense ERC a Catalunya

El ministre de Sanitat, el socialista Salvador Illa, ha apostat per una aliança entre PSC i comuns, que exclogui ERC, després de les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer, amb l'objectiu de replicar el model de "govern progressista" que regeix a l'Estat i a la ciutat de Barcelona.

En una entrevista amb Efe, el secretari d'Organització del PSC ha defensat que els republicans han de quedar fora de l'equació perquè prioritzen la independència de Catalunya, un projecte que els socialistes no comparteixen perquè "és negatiu per als catalans i els espanyols".

"No formarem part ni donarem suport, directament o indirectament, a cap govern independentista", ha assegurat Illa.

Per al ministre català, la sintonia exhibida per socialistes, comuns i ERC per aprovar els pressupostos estatals i de Barcelona per 2021 no aplana el terreny per a un nou tripartit a la Generalitat, ja que es tracta de qüestions diferents.

"Una cosa és que hi hagi acords per donar llum verda a uns pressupostos, siguin d'Espanya o de Barcelona, en un context de pandèmia que ens obliga a tots a fer un esforç per posar-nos d'acord per tirar endavant instruments legislatius d'aquest tipus, i una altra cosa és que hi hagi una aposta de Govern", ha exposat.

I ha insistit: "No compartim l'objectiu polític de l'independentisme i per tant no donarem suport ni formarem part de cap govern que tingui per objectiu la independència de Catalunya".

En la seva opinió, l'única coalició de govern "factible" per al PSC és amb els comuns: "Ens sentiríem còmodes perquè els dos objectius més importants que hi ha a Catalunya en aquest moment, des del nostre punt de vista, són la protecció de la salut dels ciutadans i la protecció de l'economia per garantir que ningú quedi enrere. I són dos objectius que cal abordar des d'una òptica progressista", ha argumentat.

Tot i la "confiança" del ministre en què el líder del PSC, Miquel Iceta, pugui ser el pròxim president de la Generalitat, la veritat és que cap de les enquestes publicades fins ara indica que socialistes i comuns, actualment amb 17 i 8 diputats al Parlament, respectivament, puguin aspirar a conquerir el Govern sense el suport d'un altre grup.

Sigui quina sigui la composició del pròxim executiu català després del 14F, Illa ha reiterat la voluntat del president Pedro Sánchez de reactivar la taula de diàleg entre governs, de la qual el ministre és membre en representació del PSC, per resoldre el conflicte polític català.

"El Govern d'Espanya des del principi ha apostat pel diàleg (...). El camí a Catalunya per solucionar el problema que tenim és el diàleg, això sí, respectant el marc de convivència que ens hem donat tots i bandejant tota actitud d'unilateralitat", ha apuntat.

La taula de diàleg, fruit de la negociació entre PSOE i ERC per a la investidura de Sánchez, es va reunir per primera vegada al febrer d'aquest any, però l'eclosió de la pandèmia de la Covid-19 i el clima preelectoral a Catalunya van obstaculitzar la concreció d'una segona trobada, que es dona per fet que es tancarà quan hi hagi un nou Govern.

El secretari d'Organització del PSC espera que la situació epidemiològica no sigui un impediment per a la celebració de les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer, convocades automàticament després que el Parlament constatés que no hi havia un candidat a substituir l'inhabilitat Quim Torra al capdavant de la Generalitat.

"La qüestió és que se celebrin amb totes les garanties i amb les mesures que corresponguin. Em sembla que, fent les coses bé, les eleccions s'han de poder celebrar", ha resolt el ministre