«No he viatjat a Avià pel risc i celebrarem les festes a distància»

No vol que passi el dia de Nadal sense veure la família d'Avià, i per aquest motiu té previst connectar-se al llarg del dia d'avui a través de videotrucada. «Ho celebrarem des de la distància. Aquí, anirem veure la família del Tom, la meva parella, i poca cosa més», afirma Esther Valls, que, segons explica, la nova soca del virus és un nou maldecap per als que viuen al Regne Unit.

Aquesta avianesa resideix a Bristol, al sud-oest d'Anglaterra, a on exerceix d'infermera des de fa vuit anys. Tot i això, no ha viscut des del centre sanitari l'epidèmia perquè quan el virus va arribar al país ja estava embarassada i va agafar la baixa de seguit. Fa temps que Valls té coll avall que no viatjava a Catalunya per Nadal. L'avió la feia tirar enrere. Tampoc sap sabia els nadons necessiten una PCR i van sorgir massa dubtes a l'hora de planificar el viatge. «L'altra opció era anar en cotxe amb la meva parella i el nen, travessant tot França. Són uns 1.500 quilòmetres conduint i segurament hauríem d'haver parar una o dues nits pel camí. Fer-ho amb un nadó costa molt més i no podem fer moltes hores seguides de cotxe. Massa complicat», lamenta aquesta avianesa. L'altre temor era la situació epidemiològica de Catalunya, amb una taxa de contagi alt, i per aquest motiu considera que aventurar-se a veure la seva família era «arriscat».