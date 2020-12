Vergés: «És un punt d'inflexió»

La consellera de Salut, Alba Vergés, considera que l'inici de la vacunació suposa "un punt d'inflexió" en el transcurs de la pandèmia. Així ho ha expressat en declaracions a l'exterior de la residència Feixa Llarga, de l'Hospitalet de Llobregat, on s'han vacunat contra la covid-19 Josefa Pérez, una resident, i Conxita Barbeta, directora del centre. Vergés ha recordat que en les pròximes dues setmanes hauran rebut la primera dosi fins a 104.000 persones de les residències de Catalunya. Un fet que també ha celebrat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha fet una crida al personal sanitari que treballa en aquests centres a vacunar-se per poder assumir la immunitat de grup als geriàtrics catalans com més aviat millor.

Satisfacció i prudència per part del Govern en l'inici de la vacunació contra el coronavirus. Per una banda, el vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, han coincidit a qualificar aquest diumenge com "el principi del fi" de la pandèmia. Alhora, però, tots tres advertien que "encara queda molt de túnel" i que cal seguir complint amb les restriccions establertes per evitar contagis.

L'arribada de les primeres dosis del vaccí de la companyia Pfizer i BioNTech suposa l'inici del camí per arribar a la immunitat de grup contra el coronavirus. En concret, aquest diumenge Salut ha començat a dispensar 1.595 vacunes i cada dilluns anirà rebent 60.000 dosis més.

Vergés ha explicat que l'objectiu més immediat és haver arribat a totes les residències catalanes en les pròximes dues setmanes, o el que és el mateix, que d'aquí a quinze dies 104.000 persones hagin rebut la primera dosi del vaccí.



Crida al personal sanitari



Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha fet una crida al personal sanitari a posar-se la vacuna, així com als residents dels centres geriàtrics. "És important que el següent col·lectiu, els professionals sanitaris, donem aquest sí i fem aquest pas que ens porti a una vida més normal".

Argimon ha revelat que només tres usuaris de la Feixa Llarga han optat per no vacunar-se. Ho han fet, ha assenyalat, per "qüestions molt concretes" d'aquestes persones, que no ha entrat a detallar. El secretari de Salut Pública ha explicat que "és important aconseguir una immunitat de grup en el món residencial". "Són les persones més fràgils i que han patit més", ressalta el secretari de Salut Pública.

Tan Argimon com Vergés i Aragonès han destacat el caràcter "universal" de la vacunació a Catalunya. "Tothom hi tindrà accés, sense importar la seva condició econòmica", ha assenyalat el vicepresident del Govern.

Amb ells també hi ha comparegut Idoia Castro, la primera sanitària que ha decidit fer el pas de posar les vacunes. Explica que treballa en el món dels vaccins. "Em van proposar fer això i com que les vacunes m'apassionen m'hi vaig llançar", assenyala.



No avancen noves mesures

Preguntat per possibles restriccions que es puguin aplicar els propers dies, Argimon ha explicat que fins demà a la reunió amb el Procicat no es debatran, i será llavors que es decidirà si cal, o no, endurir o flexibilitzar les que hi ha actualment. En aquest sentit, ni Argimon ni Vergés han volgut entrar a valorar les paraules del conseller d'Interior, Miquel Samper, que considera que si les dades són negatives, caldria retocar el toc de queda de cara a Cap d'Any.