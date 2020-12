El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sosté que «el Govern central té l'obligació legal de tramitar els indults i l'obligació moral d'alleujar tensions», davant la petició dels dirigents independentistes condemnats per l'1-O.

Ho va dir en una entrevista a La Vanguardia, on li van preguntar per una possible oposició del Tribunal Suprem (TS) als indults, i va demanar respecte per les decisions que el Govern central prengui en l'àmbit de les seves competències.

En aquest sentit, va afirmar que les eleccions previstes per al 14 de febrer representaran a Catalunya una oportunitat per soldar la fractura social i política que la unilateralitat va provocar: «No es pot situar la convivència a la vora del precipici i fer empentes cap al buit».

El ministre va afirmar que la decisió que els polítics condemnats puguin participar en les eleccions o no correspon als tribunals, però ell creu que «totes les veus han de ser escoltades».

També va assegurar que el PSC no està disposat a pactar amb cap partit que defensi la independència i va argumentar que «capficar-se en l'error no és un signe d'humanitat sinó d'estupidesa».

Les paraules del ministre José Luis Ábalos sobre els indults no han passat desapercebudes a l'oposició. La sotssecretària de Política Social del PP i diputada al Congrés, Ana Pastor, va titllar de «vergonyoses i lamentables» les declaracions del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana sobre els possibles indults als polítics independentistes condemnats per l'1-O. «No es pot legislar a la carta», va assegurar Ana Pastor.

En declaracions als mitjans ahir a Pontevedra, l'exministra va assegurar que les declaracions d'Ábalos constitueixen una mostra que el Govern pretén «pagar els favors als seus socis independentistes» amb un indult als condemnats pel referèndum a Catalunya del 2017.