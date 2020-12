El naufragi d'un pesquer rus deixa almenys 17 desapareguts

Un pesquer rus s'ha enfonsat al mar de Barents i 17 dels seus 19 tripulants estan desapareguts, ha informat aquest dilluns el Ministeri de Rússia per a Situacions d'Emergència.

«Dues persones han sigut rescatades», ha indicat Emergència en comunicat, que ha afegit que es porta a terme la recerca dels altres tripulants.

Les autoritats han assenyalat com a causa probable del naufragi la congelació de l'embarcació, ja que a la zona en què navegava es registren temperatures per sota dels 20 graus sota zero.

El pesquer, matriculat al port de Murmansk (nord-oest de Rússia) amb el nom d''Onega', s'ha enfonsat a les proximitats de l'arxipèlag de Nova Zembla.

«Quan va començar a naufragar va enviar alguns SOS, de manera automàtica i manual», ha dit una font esmentada per l'agència Interfax.

Ha afegit que diversos pesquers que pescaven a la zona van acudir en ajuda de l''Onega' i van aconseguir rescatar amb vida dos dels tripulants.

«Portaven vestits de neoprè. El capità no n'és un. Dels altres membres de la tripulació no se'n sap res», ha dit.