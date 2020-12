Podem apartarà la guanyadora de les primàries de les llistes del 14-F

Podem Catalunya apartarà de les llistes de les eleccions del 14 de febrer la guanyadora de les primàries que la formació va celebrar per encapçalar la candidatura, Noelia Bail. L'argument per fer-ho és que Bail, que va ser secretària general de Podem fins al passat febrer, té un expedient obert per una denúncia interna presentada fa mesos per un militant. Segons ha avançat el diari 'Ara' i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la Comissió de Garanties del partit va resoldre la setmana passada que aquest expedient és "incompatible" amb formar part d'unes llistes electorals. Fonts de la formació han assegurat a l'ACN que aquesta resolució és "vinculant".

Bail ja va deixar el càrrec de secretària general l'hivern passat quan la majoria dels membres del Consell Ciutadà de Podem Catalunya van demanar a la direcció estatal que escollís un nou lideratge. Tot i això, es va imposar per un estret marge a les primàries celebrades el mes de maig per davant de l'actual coordinadora general de Podem, Conchi Abellán, considerada més propera a Pablo Iglesias.

Segons els resultats d'aquelles primàries, el portaveu del partit, Lucas Ferro, ocuparia la segona posició. De fet, el mateix Ferro va explicar la setmana passada en una roda de premsa que les negociacions amb els comuns per tancar la candidatura electoral "avancen bé".