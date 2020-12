Comença la vacunació contra la covid-19 a Europa

Ahir, una resident del centre de gent gran de Los Olmos de Guadalajara, Araceli Rosario Hidalgo, va haver de matinar per una bona causa. Als 96 anys, va ser la primera persona que va rebre la vacuna contra la covid-19 de Pfizer a Espanya. Va ser a les 9 del matí, i pocs minuts després assegurava estar «molt contenta». També es va mostrar molt optimista i va confiar que «el virus el farem fora entre tots».

A Catalunya, la primera vacuna es va fer esperar unes hores més. Poc després de les dotze del migdia, Josefa Pérez, una dona de 86 anys, va ser la primera que es va vacunar contra el virus.

Josefa Pérez és originària d'Ourense i és resident al centre Feixa Llarga de l'Hospitalet des del setembre del 2009. També es va vacunar Conxita Barbeta, de 52 anys, directora de la mateixa residència.

Menys d'un any després de la declaració del primer cas de coronavirus a Europa, concretament a França, el 24 de gener, la població europea va començar a rebre ahir les primeres dosis de la bovina Pfizer-BioNTech per a tot el continent. Milers de caixes escortades per la policia de cada país van ser distribuïdes als 27 estats membres per començar a fer la vacunació. Tot i això, caldrà seguir un ordre i els primers en vacunar-se seran els grups de risc com els ancians i els treballadors sanitaris.

Ahir va ser un dia esperat. Sobretot, per la ciència, que ha treballat a contracorrent per desenvolupar un vaccí capaç de frenar l'impacte de la pandèmia al món. En aquests 11 mesos d'espera, Europa ha hagut de lamentar 336.000 morts a causa del coronavirus.

E l dia d'ahir es va convertir en el Dia de la Vacuna o V-Day; el terme anglosaxó que fa referència a a la commemoració d'una victòria i a la fi d'una guerra, encara que tots els experts coincideixen que la població trigarà a conèixer de nou l'antiga normalitat, el retorn de la qual no s'espera com a mínim fins al pròxim estiu.