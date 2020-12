JxCat inicia la recollida de firmes per poder presentar-se el 14-F

JxCat va iniciar ahir la campanya de recollida d'avals per concórrer a les eleccions del 14-F, amb més de 150 punts de recollida de firmes arreu de Catalunya fins al 3 de gener. «Avui doble motiu d'esperança, comencen les eleccions per a JxCat i també s'inicia la campanya de vacunació contra la covid-19», va assenyalar la candidata a la presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, des de l'avinguda Gaudí de Barcelona.

«Amb la recollida d'avals i suports a tot el territori comencem el camí per guanyar les eleccions del 14-F», va pronosticar Laura Borràs. Per concórrer a les eleccions del 14-F, Junts per Catalunya haurà de presentar davant les juntes electorals provincials els avals equivalents al 0,1% del cens electoral de cadascuna de les quatre circumscripcions (entre 5.600 i 6.000 en total, segons la mateixa formació).

«Som els de la unitat» independentista, va reivindicar Borràs, que va subratllar que JxCat creu que la «unió fa la força». Segons la portaveu de JxCat en el Congrés, «junts podem aconseguir la república catalana» i, per això, «busquem la unitat de l'independentisme per fer-ho possible».

Però, primer, el grup ha d'aconseguir part del cens electoral de cadascuna de les circumscripcions i, per fer-ho, Junts per Catalunya ha distribuït fins a 150 punts de recollida de firmes arreu del territori català.

Durant el primer dia, el grup va tenir la presència de diversos candidats, com ara els caps de llista per Girona i Tarragona, Gemma Geis i Albert Batet, que van ser presents al punt de recollida de Figueres; la candidata i vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, i els candidats a les Terres de l'Ebre i Tarragona, Mònica Sales i Eusebi Campdepadrós, van participar en la campanya a Reus i Tarragona; mentre que els candidat s a Lleida, Alt Pirineu i l'Aran, Jordi Fàbrega, Joan Cales Garcia i Cristina Casol, van ser a la Pobla de Segur i a Lleida, respectivament.

També a la demarcació de Barcelona es van fer set punts de recollida durant tot el matí del dia d'ahir a diversos districtes de la ciutat de Barcelona, i també a altres municipis com Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Celoni i Molins de Rei.

Laura Borràs va aprofitar que la campanya coincidia amb les primeres vacunacions contra la covid-19 a Espanya per carregar contra l'Executiu espanyol. Laura Borràs va acusar el Govern de Pedro Sánchez de voler emportar-se el mèrit de la campanya de vacunació contra la covid-19 a Espanya amb un logotip de l'Executiu en l'embalatge de les caixes de les vacunes.

«Les vacunes les aporta la Unió Europea i les distribueixen les comunitats autònomes, però el Govern espanyol sempre mira de centralitzar el mèrit i la propaganda. I per això ha fet una cosa insòlita que no ha fet cap altre país de la UE: posar-hi la marca del Govern espanyol», va etzibar la candidata de JxCat a la presidència de la Generalitat.

Laura Borràs va destacar que, amb l'inici de la campanya de vacunació contra el coronavirus, «hi ha un motiu per a l'esperança», perquè és «la manera de guanyar la partida a aquesta malaltia tan cruel».