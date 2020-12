Un contratemps en l'enviament de Pfizer no impedirà que demà continuï la vacunació a l'Estat, segons Illa

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que Pfizer els ha comunicat que les vacunes viatjaran aquest dilluns a l'Estat i "demà a primera hora estaran disponibles als punts d'entrega per continuar el procés d'enviament". En declaracions a la Cadena Ser, ha afirmat que la farmacèutica els va comunicar "ahir a última hora" que havia patit un problema logístic "relatiu al control de la temperatura" però que aquest ja estava resolt. Ha afegit que no tenen constància que les vacunes ja hagin sortit de la fàbrica de Puurs (Bèlgica) però ha assegurat que Pfizer els ha comunicat que així serà. D'altra banda, ha augurat que "a finals d'estiu" s'haurà arribat al 70% de la població immunitzada a l'Estat.

"El procés de repartiment s'ha de fer avui mateix", ha dit Illa malgrat el retard d'un dia en l'enviament comunicat per Pfizer aquest diumenge. El ministre ha assegurat que les dosis han d'estar "disponibles demà al matí per poder seguir amb el pla de vacunació" i ha afirmat que han d'arribar totes les que estaven compromeses.

El ministre ha valorat positivament l'inici de la vacunació a l'Estat aquest diumenge i ha afirmat que no li consta cap incidència. Ha afirmat que ara comença un recorregut "llarg" i ha augurat que tant l'Estat espanyol com Europa hauran arribat a una immunitat "entorn al 70%" a finals de l'estiu del 2021. Ha reconegut però que quedarà "continuar immunitzant ciutadans d'altres continents".

Illa també ha explicat que està previst que l'Agència Europea del Medicament doni el vistiplau a la vacuna de Moderna el 6 de gener, tot i que ha indicat que el calendari d'entregues està "per concretar" i dels 8 milions de dosis que li corresponen a l'Estat "no hi ha un quantitat important a entregar" durant el primer trimestre. Tot i això, ha insistit que "tot impacte és rellevant".

El ministre ha defugit de les acusacions polítiques per la campanya de vacunació, ha assegurat desconèixer perquè la Comunitat de Madrid diu que li han arribat poques dosis i ha negat que s'hagi volgut fer propaganda amb el pla de vacunació. "Hi ha qui sempre vol tenyir de disputa política el que és un procés molt tècnic i sanitari", ha declarat. En ser preguntat directament per les crítiques del PP, ha lamentat també que "a vegades sembla que hi ha qui està més obstinat en entelar els èxits col·lectius".

A l'espera de conèixer les darreres dades sobre la covid-19 a l'Estat, Illa ha insistit que ja s'havia vist un "canvi de tendència" cap a un increment de casos i ha afirmat que no es pot "abaixar la guàrdia". No ha descartat l'enduriment de restriccions però ha dit que cal donar "temps" a les mesures preses i que ja hi ha comunitats autònomes que estan prenent noves mesures.