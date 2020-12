El Procicat estudiarà avui avançar el toc de queda per Cap d'Any

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va afirmar que s'haurà de retocar l'horari del toc de queda nocturn per Cap d'Any i avançar-lo a les dotze de la nit, si les dades sanitàries són negatives.

En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Sàmper va apuntar que en la reunió que es farà avui del Procicat es decidirà si cal revisar les restriccions. «Nadal té una càrrega emocional més important, el 31de desembre és una festa més semblant a una revetlla», va dir. El titular d'Interior també va esmentar que el Govern no descarta que el confinament del Ripollès i la Cerdanya es faci arreu de Catalunya i que es decreti, novament, el tancament de bars i restaurants.

El conseller va explicar que en la reunió del Procicat avui s'analitzarà si s'han de retocar les mesures per evitar augmentar encara més la pressió del sistema sanitari posterior. «Des d'Interior posarem en marxa els dispositius policials i de Protecció Civil necessaris en funció del que es decideixi en el marc del Procicat», va remarcar Sàmper. Ell va dir que és partidari d'un enduriment de les restriccions.

En el primer dia de vacunació, el conseller va fer una crida a la prudència i va demanar a la ciutadania que no es relaxi per l'arribada del vaccí. «La immunitat de grup trigarem molt a tenir-la i, per tant, les mesures de distància, mascareta, ventilació i manca d'interacció social ens acompanyaran durant molt de temps», va completar.

També va explicar que les vacunes van arribar ahir a Catalunya al voltant de les set del matí i que els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la seva custòdia fins als centres logístics on es van emmagatzemar.