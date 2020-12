El risc de rebrot continua creixent a la regió central i la Cerdanya es manté a dalt

La Cerdanya es manté una jornada més al capdavant del rànquing comarcal pel que fa al risc de rebrot de la covid-19, amb 2.669 punts, 15 més que el dia anterior segons les darreres dades facilitades ahir pel Departament de Salut. En canvi, la velocitat de propagació de la malaltia va experimentar un lleuger retrocés, i ara, cada 100 persones contagiades a la comarca n'infecten 111 més.

Les darreres dades constaten un empitjorament generalitzat del risc de rebrot en el conjunt de les comarques centrals, tret del Solsonès, on aquest indicador ahir va baixar de 86 punts respecte del dia anterior, i ara se situa en 132, una xifra molt similar a la del Moianès (119), la qual cosa manté totes dues comarques entre les cinc de Catalunya amb el risc de rebrot més baix, per bé que continuen per sobre de la línia crítica dels 100 punts. A l'altre extrem, i a banda de la Cerdanya, hi ha l'Alt Urgell, que és la quarta comarca de Catalunya amb l'índex mes alt (881 punts, 78 més que el dia anterior), el Berguedà amb 758 (+13), el Bages amb 503 (+59) i l'Anoia amb 399 (+21). Uns índexs que també es reflecteixen en l'àmbit local, amb Puigcerdà com a única capital comarcal on el risc de rebrot supera els 2.000 punts (en té 2.572), i per sota se situen Manresa (677), Igualada (545) i Martorell (400), totes amb xifres superiors a la mitjana catalana del risc de rebrot, que ahir era de 374 punts, i l'Rt, d'1,17.

A Catalunya, el risc de rebrot va augmentar 9 punts, fins a 374, i la incidència a 14 dies va passar de 331,36 a 337,70. En paral·lel, es van detectar 1.027 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 352.558. El 5,37% de les proves de la setmana passada van donar positiu en coronavirus. Es va informar de 25 morts més i el total és de 16.862. Es van comptabilitzar 1.664 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 72 més que en el balanç anterior. Pel que fa a l'UCI, ahir es van sumar dues persones més en estat crític, amb 337.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 386.299 casos, dels quals 352.558 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 25 morts més i el total acumulat és de 16.862: 10.448 en hospitals o sociosanitaris (+12), 4.376 en residències (+2), 977 en domicilis (ídem) i 1.061 no classificats (+11). Entre el 17 i el 23 de desembre s'han declarat 254 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 229. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.572 persones.