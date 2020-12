Salut finalitza el contracte amb Ferrovial i gestionarà directament els rastrejos

El Departament de Salut finalitzarà el contracte amb Ferrovial el pròxim 31 de gener, i contractarà directament de 450 a 750 professionals per fer les tasques de seguiment telefònic de la covid-19, segons ha anunciat aquest dilluns la consellera de Salut, Alba Vergés. El seguiment passarà a estar dirigit directament per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb un pressupost d'uns 19 milions d'euros. Aquests nous rastrejadors no només trucaran contactes estrets, sinó que posaran en agenda les seves proves diagnòstiques, alliberant de feina a l'atenció primària, i faran també un cribratge de "salut emocional" per derivar la gent que ho necessiti als psicòlegs del 061, o identificar necessitats socials per complir bé les quarantenes.

Segons ha dit Vergés, es tracta de fer uns rastrejos "més àgils i amb tasques més individualitzades per seguir les cadenes de transmissió". Un cop desplegat, la consellera ha assegurat que hi haurà més de 3.000 persones dedicades al rastreig de casos covid a Catalunya. Fins ara, es trucava als contractes estrets des d'un 'call center' que gestionava Ferroser, filial de Ferrovial.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha insistit que no es tracta d'un trencament de contracte sinó de la finalització del mateix fent ús d'una clàusula, la tercera, que preveia que en el moment d'inici de la campanya de la vacunació es pogués posar punt final al contracte. Això, garantirà que "no hi hagi indemnitzacions ni rescabalaments per què és la fi del contracte prevista en una de les clàusules" i es produeix "de manera acordada" entre les parts, ha apuntat.

Ramentol ha defensat que el contracte amb Ferrovial durant aquests mesos "ha estat necessari fins ara", emparat en la legislació i responia a la necessitat "urgent" de comptar amb una estructura de seguiment de contactes estrets. El contracte va entrar en vigor al juny i tenia una durada màxima d'un any, fins al 31 de maig del 2021. A través d'ell s'han fet més d'1,4 milions de trucades. El secretari ha destacat també que la feina feta pels gestors contractats a través de la filial de Ferrovial ha estat "rellevant" per contenir la pandèmia.

De cara al nou programa gestionat directament per Salut, la majoria dels professionals que s'incorporaran tindran un perfil de gestor administratiu, però per cada 20 d'aquests hi haurà un titulat superior en una especialitat de salut pública que serà el coordinador dels operatius territorials. L'objectiu és fer la formació al gener i que a partir del febrer ja estigui operatiu el nou programa.

Pel que fa a la forquilla de les incorporacions de 450 a 750 persones, Ramentol ha explicat que respon a la mateixa "flexibilitat" que hi havia en el contracte amb Ferroser d'acord amb la situació epidemiològica del moment. La previsió és que aquestes persones provinguin d'una borsa de treball creada pel mateix departament fa uns mesos per cercar enquestadors, però no ha descartat que es puguin contractar professionals dels quals ara treballaven a través del contracte amb Ferrovial "si la situació ho requereix".

Per últim, Vergés ha destacat que des del juny s'ha treballat per construir un sistema de rastreig "des de zero" i que sigui de gestió directa. La consellera ha afirmat que no es tracta de substituir el servei que fins ara donava Ferroser sinó que anirà més enllà per aconseguir un sistema "integral i integrat", en paraules de Ramentol.