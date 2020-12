El telèfon 112 rep 136 trucades per un centenar d'incidents relacionats amb el fort vent

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 136 trucades fins a les 13.00 hores per un centenar d'incidents relacionats amb el fort vent, segons ha informat Protecció Civil. Cap d'aquestes incidències ha estat greu, en la majoria de casos els Bombers han estat requerits per retirar arbres que han caigut a la via pública. També per assegurar algun fanal o algun sostre que s'aixecava pel vent.

La major part de les trucades s'ha concentrat al Barcelonès (62.3%), seguida del Vallès Occidental (8,5%), l'Alt Penedès (5,38%), el Baix Llobregat (5,38%) i el Tarragonès (3,85%). Les comarques de Girona han concentrat 22 dels avisos. També s'han rebut trucades del Baix Penedès, el Garraf, la Selva, el Baix Ebre, el Maresme, la Noguera i la Vall d'Aran. Pel que fa a municipis, la majoria i amb molta diferència provenen de Barcelona (74), seguida de Sabadell (5), Tarragona (5) i Vilafranca del Penedès (5).

Prealerta Procicat onatge

Protecció Civil també manté la prealerta del pla Procicat per fort onatge aquest dilluns a tot el litoral català. Aquest dimarts l'onatge es concentrarà a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Empordà i la Selva. Les onades podran superar els 2,5 metres (maregassa) i es demana molta prudència a les zones on trenquin fort les onades, així com respectar els tancaments d'accessos al litoral.

Queden suspeses les activitats de Nadal a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha activat l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència municipal per ventades. Des de les 10 del matí els Bombers de Barcelona han realitzat 27 serveis relacionats amb l'episodi de vent. A conseqüència de l'episodi de vent l'Ajuntament ha cancel·lat els passis de les 10.00 i les 11.15 hores de les activitats de Ciutat de Nadal a la plaça de Catalunya. La resta de sessions estan condicionades a l'evolució de les ventades.

Entre altres activitats, a causa del fort vent, la instal·lació de La Màgia del Reis al Fòrum estarà tancada aquest dilluns durant tot el dia. Les persones que tenien reserva, un total de 7.600, podran accedir qualsevol altre dia ensenyant l'entrada. L'accés s'haurà de fer a través de la porta d'incidències. Estava previst que els Reis d'Orient oferissin a partir d'aquest dilluns a tots els infants de Barcelona l'oportunitat de visitar el seu campament reial al Fòrum, ja que aquest any la pandèmia impedirà fer la tradicional cavalcada del dia 5 de gener al vespre.