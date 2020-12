Trump firma el pla de rescat de la pandèmia després de bloquejar-lo durant dies

Donald Trump va posar aquest diumenge fi al caos que ell mateix va crear i finalment, de forma abrupta, va firmar la llei que inclou 900.000 milions de dòlars de rescat davant la pandèmia i 1,4 bilions per finançar el Govern fins al setembre del 2021. El seu rampell contra la llei en les raneres del seu mandat ha durat sis dies.



Amb el país al caire d'un precipici de crisi, Trump va deixar en els llimbs la llei dimarts, argumentant que volia xecs per als ciutadans de 2.000 dòlars en lloc de 600 i denunciant alguns dels seus components, barrejant en les crítiques el paquet d'ajuts amb el pressupost del Govern. Sense arribar a amenaçar formalment amb un veto, que podria haver sigut superat pel Congrés, va postergar la firma prou temps perquè dissabte expiressin dos dels programes de prestacions a l'atur, que ara la llei reactiva. No obstant això, representarà un retard en la implementació d'aquests programes, que assisteixen 14 milions de nord-americans.



El repte de Trump amenaçava també de provocar un tancament administratiu del Govern, que dilluns es quedava sense pressupost operatiu.





Firma entre partides de golf

I applaud the President's decision to get billions of dollars of crucial COVID-19 relief out the door and into the hands of American families. I am glad the American people will receive this much-needed assistance as our nation continues battling this pandemic. My full statement: pic.twitter.com/YSPYsPu2ct — Leader McConnell (@senatemajldr) December 28, 2020

Els republicans, el Senat i Geòrgia

La firma aquest diumenge des de Mar-a-Lago, on passa les festes nadalenques, va arribar. Primer el president, que ha passat el cap de setmanacontra la llei, va penjar un missatge per anunciar a la tarda «bones notícies». Una mica menys de dues hores després, aquesta vegada sense anunci en el seu compte a la xarxa social, la Casa Blanca va emetre un comunicat anunciant la firma de la H.R. 133, on segons va explicar un portaveu, Trump va estampar la firma abans d'anar-se'n al club de golf.La Casa Blanca va enviar també un comunicat amb una declaració de Trump on, amb un, i en un, explica que tornarà al Congrés la llei amb revisions i canvis que vol que es facin en la norma. Trump promet votacions a les cambres, però ni de bon tros està garantit que realitzin les alteracions que ell proposa. De fet es dóna per descomptat que seran ignorades, i no hi ha cap menció a canvis en el primer missatge que va penjar el líder republicà al Senat, Mitch McConnell, aplaudint el president per haver firmat.No és clar què ha portat a canviar de parer Trump, sobre el qual el cap de setmana s'havien intensificat lesperò també, sobretot, les, tant en públic com en privat. A Mar-a-Lago ha escoltat precs per firmar de senadors com Lindsey Graham i a FoxNews, per exemple, apareixia aquest diumenge el senador Patrick Toomey i deia: «Entenc que vol ser recordat per defensar grans xecs, però elés que siguisi permet que expiri».Toomey és el mateix republicà que va amenaçar el consens sobre el rescat durant la negociació de la llei el cap de setmana passat amb un afany per limitar els poders de la Reserva Federal per actuar davant la crisi i serà qui presidirà el poderós comitè bancari del Senat si els republicans mantenen el control de la cambra, que es decidirà en laAquesta transcendental cita electoral a Geòrgia ha aparegut precisament en aquest episodi. Amb el seu afany a elevar els xecs a 2.000 dòlars Trump, que continua tenint un, no només enviava un missatge populista i mirava de mostrar-los força sinó que també estava pressionant indirectament els republicans a mostrar-li lleialtat, a ell, i no al lideratge del partit conservador en el Congrés, en el seu impossible repte als resultats de les eleccions en què va ser derrotat per Joe Biden. I amb el seu rebuig aquests sis dies de la llei i aquesta pressió al seu partit es mostrava disposat a posar en joc el control republicà del Senat (tot i que ha anunciat que el dia 4 anirà a fer campanya pels dos candidats a Geòrgia).Segons fonts esmentades per 'The Washington Post', Trump ni tan sols ha passat el cap de setmana a Mar-a-Lago parlant de la llei sinó criticant els líders republicans que han acceptat la, que serà