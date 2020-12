«Demano una campanya del 14-F que deixi ben clar que no renunciem a l'amnistia ni a l'autodeterminació»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat als partits sobiranistes "una campanya electoral coherent que deixi ben clar al govern de l'Estat que no renunciarem ni a l'amnistia, ni a l'exercici de drets fonamentals ni a l'autodeterminació". "Tenim milers d'encausats i una repressió incessant. La causa és col·lectiva i, per tant, la solució també ha de ser-ho", ha insistit Cuixart en una carta enviada als més de 182.000 socis d'Òmnium. "Els cants de sirena no s'aturen, però la nostra prioritat continua sent la resolució democràtica del conflicte, i no pas sortir de la presó", ha apuntat Cuixart, que també reclama als partits independentistes "evitar polèmiques estèrils" i aprofitar cada nou embat per "avançar plegats".

La carta

Estimadíssim soci,

Tot i el vaccí, és inevitable que el primer record sigui per a totes les persones que planteu cara als estralls de la pandèmia. Orgull de país i, sobretot, més consciència que mai que els ciutadans tenim el deure d'arribar allà on no arribin les institucions.

Normalitat també volia dir un de cada quatre catalans en risc d'exclusió i avui plou sobre mullat. Per això, el bon govern és imprescindible per sortir de la triple emergència en la qual ens trobem: sanitària, social i democràtica.

Els cants de sirena no s'aturen, però la nostra prioritat continua sent la resolució democràtica del conflicte polític, i no pas sortir de la presó. La causa és col·lectiva i, per tant, la solució també ha de ser-ho.

Amb milers d'encausats i una repressió incessant, demanem als partits sobiranistes una campanya electoral coherent i amb sentit d'estat, que deixi ben clar al govern de l'Estat que no renunciarem ni a l'amnistia, ni a l'exercici de drets fonamentals ni a l'autodeterminació. La gent hi és i no falla mai, i cal evitar polèmiques estèrils i aprofitar cada nou embat per avançar plegats.

Aquest 2021 celebrarem el 60è aniversari d'Òmnium. La llengua i cultura catalanes són instruments essencials per enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva des de la diversitat i la transversalitat. I la feina feta fins avui és enorme. La lluita serà llarga i per aconseguir la República catalana sabem que necessitem més mans, caps i cors, un Òmnium Cultural més fort que mai. Us demano que ens ajudeu a ser a cada racó del país.

Per últim, amb l'Oriol Malet hem publicat El polsim màgic, un nou conte inspirat en els dibuixos de la sala de convivència de la presó on fem els vis-a-vis amb els nostres fills. Tot plegat també té sentit per a ells i compartir-ho amb vosaltres és la manera de donar-vos les gràcies; per convertir plegats la presó en el millor testimoni per no deixar mai de perseguir els nostres somnis.

Bon any, salut per a tothom i visca els Països Catalans!

Sempre endavant!