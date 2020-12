ERC s'obre a debatre la proposta de la CUP de celebrar un altre referèndum

Un dels papers que haurà de jugar la número 2 de la llista per Barcelona d'ERC serà ancorar, junt amb Marta Rovira, l'electorat republicà més fronterer amb Junts per Catalunya. Un electorat amb un eix principal que no es mou entre l'esquerra i la dreta, sinó en el més o menys independentista. El missatge d'ahir de la santpedorenca Laura Vilagrà, en una entrevista a Europa Press, és el mateix que la força repeteix des de la conferència nacional del 2019, és a dir, no es descarta cap opció per arribar a la independència, tampoc la via unilateral. Però, alhora, va anar més enllà i va assenyalar que el pla de la CUP de fer un nou referèndum d'autodeterminació abans del 2025 «també podria ser una bona opció. Parlem-ne».

Vilagrà es va acostar, doncs, als anticapitalistes, tal com el líder extramurs del partit, i presidenciable, Pere Aragonès, ha reiterat diversos cops en assenyalar que el Govern ideal que hauria de sortir de les urnes el 14-F seria el compost per ERC, la CUP i JxCat. Amb tot, perquè el secessionisme sigui hegemònic, Vilagrà va cridar a superar el 50% de vot independentista en aquestes eleccions i totes les posteriors: «Així estarem més preparats per afrontar l'embat final». «Tots els partits independentistes tenim deures: ampliar el nostre sostre electoral. El PDECat i JxCat ho poden fer des de la dreta, ERC des del centre esquerra i la CUP des de l'esquerra. Però en tots els casos tots els partits tenim el deure de ser més forts», per anar reforçats a «la taula de diàleg».

Vilagrà va defensar la necessitat de tornar a reunir aquest òrgan de diàleg entre els governs de l'Estat i la Generalitat després dels comicis, tot i que fins ara hagi donat «resultats escassos». Per a ella, tots els processos d'independència s'acaben dialogant i arribant a acords.