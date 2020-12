Les escoles d'esquí volen un pla de rescat per al sector per pal·liar la crisi

Les escoles d'esquí reclamen un pla de rescat pel sector de la neu de la Cerdanya i el Ripollès, com a comarques afectades pel darrer confinament perimetral. Així ho ha transmès l'Associació d'Escoles, Professors i Entrenadors d'Esports d'Hivern en una carta dirigida al vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, el d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, el d'Interior, Miquel Sàmper i el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

Aquesta mateixa entitat també demana crear una taula de negociació per gestionar la situació actual, en la qual hi participi tant el Govern com els representants polítics i empresarials de les zones afectades.