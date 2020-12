JxCat i Demòcrates tanquen un acord per concórrer junts a les eleccions del 14-F

Junts per Catalunya i Demòcrates han arribat a un acord per concórrer junts a les eleccions del 14-F, segons han anunciat Laura Borràs i Antoni Castellà aquest dimarts en una roda de premsa conjunta. Així, Demòcrates se suma a la candidatura de JxCat, que encapçalarà de manera simbòlica Carles Puigdemont, amb Borràs com a presidenciable i de número 2. Tot i que Antoni Castellà es va imposar a les primàries del partit, Assumpció Laïlla hi anirà per davant. Ocuparà el número 16 a la llista per Barcelona, i Castellà, el 25. Borràs ha afirmat que "la unitat i la transversalitat no només s'han de predicar, també s'han de practicar". I ha destacat que amb aquesta entesa es busca "la millor candidatura per assolir la independència".

Castellà ha explicat que Demòcrates i JxCat han segellat l'acord amb un document polític, titulat 'Lleials a l'1-O', on s'explicita la necessitat de "recuperar l'estratègia guanyadora de l'1-O". També se situa la "confrontació ciutadana i institucional, pacífica, però contundent, com a via més realista per arribar a la independència" i es marca com a fita "assolir la majoria parlamentària i un govern independentista que tingui com a objectiu activar la DUI". Finalment, es remarca que les institucions autonòmiques "s'han de gestionar sense fer autonomisme".

La militància haurà de validar a partir de dimecres les llistes definitives. Després de l'acord, s'hi han incorporat nou membres de Demòcrates. Segons Castellà, aquest acord busca "donar resposta a un anhel de la majoria de ciutadans de Catalunya, que és fer efectiu l'1-O amb el màxim d'unitat possible". D'altra banda, ha assegurat que Borràs serà "una presidenta disposada a fer la independència".