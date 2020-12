Els nous casos augmenten un 26% al Bages i un 43% al Berguedà

Els nous casos de covid-19 continuen augmentant a les comarques centrals i ho fan a un ritme més alt que a tot Catalunya. En set dies, del 18 al 24 de desembre, es van detectar 1.101 positius a tot l'àmbit de Regió7, un 25,54% més que en els set dies anteriors, quan van ser 877, segons Salut. El creixement en aquest mateix període, però a tot el territori català, va ser del 12,6%.

Per comarques, el Bages és on més casos de covid-19 es van detectar entre el 18 al 24 de desembre, 441, un 26,36% més que en el període anterior (349). Tot i així, a l'Alt Urgell, el Berguedà i l'Anoia, el creixement va ser molt superior, del 100%, el 58,97% i el 43,37%, respectivament. En xifres totals, al Berguedà es va passar de 78 nous casos a 124; a l'Anoia, de 166 a 238; i a l'Alt Urgell, de 27 a 57. Al Moianès, s'ha passat dels 13 als 15.

Per contra, en l'últim període de set dies analitzat per Salut el número de nous positius va ser inferior al Solsonès (-7) i a la Cerdanya (-8), respecte als set dies previs. El cas de Puigcerdà i comarca és especial. En aquest territori, del 18 al 24 de desembre es van reportar 217 nous positius, una dada un pèl inferior als 225 detectats entre l'11 al 17 de desembre. Amb tot, la suma d'ambdues xifres posa de manifest que actualment a la Cerdanya un 2,52% de la seva població, 442 persones dels seus 17.515 habitants, són portadors actius de covid-19 i tenen, per tant, capacitat de transmetre la malaltia.

Segons l'actualització feta aquest dilluns pel Departament de Salut de la Generalitat del web Dadescovid.cat, la velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixa una centèsima en les darreres 24 hores, d'1,17 a 1,16. El risc de rebrot ha augmentat lleugerament, ho fa 3 punts, fins a 377. En paral·lel, s'han declarat 964 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 353.522.

S'ha informat també de 26 noves morts i el total és de 16.888. Hi ha 1.736 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 72 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha les mateixes que en el balanç anterior, 337.

Per comarques, el pitjor risc de rebrot de tot Catalunya continua essent el de la Cerdanya (2.643 punts), seguida pel Ripollès (1.617) i l'Alt Urgell (935).

El Berguedà tenia ahir la quarta pitjor dada (821) i el Bages, la dotzena (529). Encara per sobre de la mitjana catalana hi ha l'Anoia (451). El Moianès (260) i el Solsonès (178) estan per sota.