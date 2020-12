El Procicat no incrementarà les restriccions de cara al Cap d'Any

El comitè tècnic de Protecció Civil va decidir ahir mantenir les restriccions ja establertes per Nadal i no incrementar-les per Cap d'Any, com s'havia especulat.

D'aquesta manera, el toc de queda es manté a la 1 de la matinada pel dia 1 i els sopars del dia 31 han de ser d'un màxim de deu persones de dues bombolles diferents.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va demanar que se segueixin les recomanacions i que no es relaxin les mesures de prevenció tot i haver començat la campanya de vacunació, perquè la immunitat de grup encara trigarà mesos en arribar.

Les mesures van entrar en vigor dilluns de la setmana passada i estaran vigents fins dilluns vinent, 4 de gener, just abans de Reis, un altre dels dies marcats pel Procicat com d'alt risc per les trobades familiars.

Sàmper va reiterar que els 27.000 policies de Catalunya, entre mossos d'Esquadra i policies locals, no poden vigilar cada casa i va demanar autoresponsabilitat als ciutadans, tot i admetre que la festa de Cap d'Any s'assembla més a una revetlla que a una festa familiar, i això comporta més riscos. «Farem tot el que podrem», va dir i va recordar que tot i que hi hagi un dispositiu especial per aquella nit, les policies no poden oblidar les seves tasques habituals contra la delinqüència.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va recordar que les mesures dictades fins ara no són simples recomanacions, sinó que hi ha prohibicions clares com el nombre màxim de persones i bombolles que es poden reunir, i que imposar més restriccions suposaria «prohibir-ho tot». Per això, ha recordat que el Procicat estableix els límits màxims d'horaris, aforaments, bombolles o persones en una trobada familiar, però es recomana no arribar a aquests límits.