Els cribratges massius als professionals es faran al llarg del gener

Les escoles catalanes reprendran el curs el dilluns 11 de setembre, dies després de la finalització del primer trimestre, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, es va mostrar taxatiu assegurant que els centres educatius «no tancaran» i reprendran amb normalitat el curs després de Nadal. El conseller va recordar que ni en el pitjor moment de la segona onada es va plantejar el tancament de les escoles i que ara tampoc és una possibilitat que estigui sobre la taula sigui quina sigui la situació sanitària. «Ni en el cas d'un confinament total, que no es preveu en absolut, tancaríem les escoles», va subratllar. També va destacar que les escoles «són segures» perquè «han fet bé les coses».

Educació farà un cribratge massiu per automostra, a través d'un frotis nasal, a tots els professionals de l'àmbit educatiu, que s'efectuarà a partir del retorn a les escoles. L'objectiu és detectar els asimptomàtics i reduir les cadenes de transmissió. Es farà als professionals dels diferents perfils: educadors, mestres i professors, professionals d'administració i serveis i atenció educativa, i monitors i professionals d'empreses externes. I en tota la tipologia de centres educatius, des de llars d'infants a centres de formació professional, i de tota titularitat, públics, municipals, concertats i privats. El cribratge, que serà voluntari, es farà al mes de gener en tres fases d'una setmana cadascuna: el 45% es farà la primera setmana, el 35% la segona i el 20%, la tercera. S'aplicarà un criteri de distribució territorial, fent tests tan a municipis grans com a petits en totes les fases, distribuint els grans durant les tres setmanes.

En la roda de premsa que es va fer per passar balanç del primer trimestre, la consellera de Salut Alba Vergés, va subratllar que «les escoles no han estat focus d'infecció» i, en aquest sentit, va explicar que la transmissió entre nens és baixa: «Quan s'ha detectat un cas en un grup bombolla, el 75% ha sortit negatiu. I en educació infantil el percentatge puja fins al 82%», va concretar. Durant aquest primer trimestre s'han fet a tot Catalunya prop de 615.000 proves PCR a l'entorn escolar, de la mà de més de 300 professionals sanitaris que diàriament hi van treballar.