Sánchez, sobre els indults: «El govern espanyol no ha amagat les seves intencions i aposta pel retrobament»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que el seu executiu "des del principi no ha amagat les seves intencions" i aposta "pel retrobament i la convivència" i per "superar episodis que fan enrojolar el conjunt del país", quan ha estat preguntat per possibles indults als presos independentistes. En la roda de premsa posterior al darrer Consell de Ministres de l'any, Sánchez ha assegurat que "quan parlem de Catalunya, ningú està lliure de culpa" i que tots han comès "errors". Per això ha fet una crida a "aprendre, mirar endavant i ser capaços de trobar un espai de retrobada". Sánchez també ha dit que ell es pronunciarà quan els informes sobre els indults demanats arribin a la taula del Consell de Ministres.

D'altra banda, Sánchez ha vaticinat que els catalans, cridats a les urnes el 14 de febrer, també apostaran per aquest espai de "retrobada" als comicis i "per superar aquesta etapa tan dramàtica que estem vivint i que s'ha viscut per mirar al futur amb un horitzó compartit amb la societat espanyola i catalana".

Pel que fa a la reforma del delicte de sedició del Codi Penal, que en un principi havia d'arribar abans d'acabar aquest any, Sánchez s'ha limitat a dir que l'objectiu és "poder-la presentar el pròxim any". "Ha de ser l'any en què actualitzem el Codi Penal i l'homologuem amb la resta de països europeus o democràcies a les quals ens volem assemblar, encara més", ha puntualitzat.