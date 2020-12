Un terratrèmol assota Croàcia i deixa diversos morts, entre ells una menor

El terratrèmol de 6,2 graus de magnitud en l'escala de Richter que aquest dimarts va sacsejar la ciutat de Petrinja, en el centre de Croàcia, ha causat un nombre indeterminat de morts, entre ells una menor, i ferits, va informar l'alcalde , Darinko Dumbovic, a l'emissora de Ràdio Croàcia.



"Petrinja està en ruïnes. Hi ha morts i ferits, hi ha desapareguts. No hi ha casa que no hagi estat danyada. Les ambulàncies no poden arribar a tots els llocs. És un caos" va dir Dumbovic.



Poc abans de fer aquestes declaracions, l'alcalde de Petrinja havia indicat al portal "24 sata" que "els serveis han començat a rescatar a la gent dels enderrocs" i que l'Exèrcit ha acudit a la zona per a ajudar en les tasques.



El sisme ha estat registrat un dia després que un altre terratrèmol de magnitud 5,2 provoqués escenes de pànic al país, especialment en les localitats de Sisak i Petrinja, tot i que no va haver-hi víctimes.



Diversos habitatges esfondrats

Segons les informacions recollides pel diari croat 'Vecernji List', el terratrèmol d'aquest dimarts ha causat l'enderroc de diversos habitatges a Sisak, situada prop dels epicentres de tots dos sismes. El terratrèmol d'ahir es va veure seguit per prop d'una desena de rèpliques, inclosa una de magnitud 5.El Ministeri de l'Interiori s'allunyin dels edificis que estan en perill d'esfondrar-se".El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha indicat a través de Twitter que "segueix de prop la situació a Zagreb després del devastador terratrèmol". "Els nostres pensaments estan amb els ferits i els treballadors a primera línia. En aquests moments difícils,", ha ressenyat.En aquesta ocasió, el Servei Sismològic de Croàcia ha indicat que el terratrèmol s'ha sentit en tot el país i. Testimonis citats per 'Vecernji List' han assegurat que el sisme s'ha notat en ciutats com Osijek, Rijeka, Split i Zadar.Per part seva, el Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha indicat que l'epicentre del terratrèmol, la magnitud del qual ha xifrat en 6,2 en l'escala de Richter,Al voltant d'una desena de persones van resultar ferides al març per una cadena de terratrèmols a Zagreb que van deixar importants danys materials, inclosa la caiguda parcial d'una de les dues torres de la catedral de Sant Esteban i San Ladislao, l'edifici insígnia de la capital.