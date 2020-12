El primer trimestre escolar ha tingut una mitjana setmanal de grups confinats del 2,2%

Els centres educatius de la Catalunya Central han tancat el primer trimestre del curs amb una mitjana setmanal de grups confinats del 2,2% del total que hi ha a les sis comarques que componen aquesta demarcació. De fet, en el punt màxima afectació, que es va produir a final d'octubre, no es va arribar a superar el 5%. Unes xifres que van en la línia del conjunt de Catalunya i que fan que, des del departament, es faci una valoració molt positiva de la normalitat assolida en aquest trimestre inicial enmig de la pandèmia, després que el darrer del curs passat es desenvolupés amb un confinament total.

Educació fa un registre diari, mitjançant la comunicació per part dels centres, dels grup classe que té confinats, del nombre d'alumnes i personal docent que afecta cadascun d'ells i de la xifra de positius de covid (dades que són públiques a través del portal web traçacovid). Alhora, i tenint en compte que els grups es confinen i desconfinen (inicialment per un període de 14 dies, que després va passar a ser de 10), ha establert com a paràmetre de seguiment per veure'n més acuradament l'evolució un balanç setmanal, que es tanca cada diumenge. No son xifres acumulades, sinó les generades estrictament cada setmana. En aquest primer trimestre que va començar el dilluns 14 de setembre i que s'ha tancat aquest dilluns hi ha hagut 14 setmanes senceres. Si sumem els grups registrats com a confinats cada setmana (algun pot haver-ho estat en més d'una ocasió) dona com a resultat un total de 1.628, que, dividits al llarg del trimestre dona una mitjana de 116 grups per setmana, el que equivaldria al 2,2% del total, esmentat a l'inici d'aquest article.

El màxim de grups confinats es va registrar el dia '1 de novembre (que, per tant, recollia el balanç de l'última setmana d'octubre), quan les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia i Osona van sumar un total de 239 grups confinats. Això suposava el 4,59% del total de grups de tots els centres d'aquesta demarcació, és a dir, una xifra de 5.201.

Com es pot observar en la gràfica inferior, fins a aquella setmana hi havia hagut un increment constant de casos, que es va accelerar especialment en la tercera setmana d'octubre, quan es va passar de 123 grups confinats (al tancament del dia 18) a 205 en la següent (25 d'octubre), el que suposava un increment del 66%.

Les xifres, però, van començar a baixar clarament a partir de la primera setmana de novembre, quan feia deu dies que s'havia decretat el toc de queda nocturn i el confinament municipal de divendres a diumenge. Com es pot observar també en la gràfica, en tan sols una setmana hi ha va haver una reducció d'un terç dels grups confinats: dels 239 a 1 de novembre es va passar a 158 una setmana més tard. El descens va ser continu, fins a arribar al segon registre amb menys incidència (per darrera de la primera setmana del curs) el diumenge 13 de desembre, quan es tancava una setmana en que el nombre de grups classe confinats per la detecció d'algun positiu va ser de 60. És a dir, una quarta part dels que hi havia en el punt màxim, sis setmanes enrere. Si bé és cert que la darrera de les xifres del balanç setmana d'aquest trimestre (20 de desembre) mostrava una nova pujada (88 grups) després de sis setmanes de descensos consecutius.

El que també posen de manifest els registres és la important incidència que ha tingut la pandèmia en el primer trimestre del curs a Osona, que és de les comarques on més aviat es van començar a detectar rebrots. Dit d'una altra manera, sense les xifres d'Osona, l'impacte a la Catalunya Central encara seria molt inferior. Cal tenir present que aquesta comarca és la segona en nombre d'habitants (el 30,5% de tota la demarcació) per darrera del Bages (el 33,9%) i per davant de l'Anoia (22,9%).

Però, en canvi, el nombre de grups confinats que ha acabat tenint en els seus centres en aquestes 14 setmanes del curs 2020-21 ha estat de 805, que suposa pràcticament la meitat (49,4%) dels que hi ha hagut al conjunt de centres de la Catalunya Central. El Bages n'ha tingut 398 (el 24,4% del total de la vegueria), l'Anoia 250 (el 15,3%), el Berguedà 115 (7%), i el Moianès i el Solsonès, 30 cadascuna (l'1,8% del total).

L'última actualització que va fer el departament d'Educació de la situació al centres de Catalunya en acabar el trimestre data del 22 de desembre. En aquell moment, al Bages constava que hi havia 21 grups confinats corresponents a 14 centres, dels 134 que hi ha a tota la comarca; al Moianès hi havia un únic grup d'un centre, dels 16 que hi ha; al Berguedà n'hi havia 5 en cinc centres, d'un total de 44; al Solsonès, 2 grups de l'institut, d'un total de 19 centres; i a l'Anoia, 17 grups distribuïts entre 11 escoles i instituts, d'un total de 90. També en aquest darrer registre constava com a centre confinat la llar d'infants Quitxalla de Castellolí.

Un dels aspectes més rellevants que s'ha posat de manifest en aquestes 14 setmanes de curs els que les escoles i instituts no s'han convertit en espais de transmissió comunitària de la malaltia. Són pocs els centres que, en el conjunt de Catalunya, s'han hagut de tancar per complet, i quan n'hi ha hagut han estat de petites dimensions, amb poques classes, majoritàriament llars d'infants i escoles rurals. Aquest aspecte es posa de manifest en què al llarg d'aquests tres mesos i mig només en el 13% de grups que han passat un confinament hi ha acabat havent en aquell moment més de dos positius. De mitjana, del total d'alumnes que van ser confinats, menys del 10% van acabar donant positiu al llarg d'aquell període.

Pel que fa a les xifres general, Catalunya va tancar el trimestre (segons dades del traçacovid del 22 de desembre) amb 929 grups confinats (de convivència estable) d'un total de 72.000, el que suposa l'1,29%. I només 4 centres confinats per complet, d'un total de 5.104 que hi ha a tot Catalunya (el 0,08%). Aquesta situació suposava el confinament d'un total de 23.130 persones, incloent-hi alumnat, personal docent i personal extern, l'1,53% del total. I en els darrers dies de curs es van donar els testos realitzats en aquests grups un total de 1.754 positius, dels quals 1.524 corresponien a alumnes, 209 a docents, i 21 a personal extern.

Pel que fa a les dades acumulades, en aquest trimestre s'han detectat a les aules 33.934 positius, dels quals 30.486 corresponien a alumnes, 3.143 a docents, i 305 a personal extern.