A la Catalunya Central s'han subministrat més de 300 dosis

A la Catalunya Central ja s'han subministrat més de 300 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la covid. Diumenge, a la Font dels Capellans, es van vacunar 82 persones. Ahir a Sant Joan, 60 més; a la residència Valldaura de Manresa, 55; a la de Casserres, 70 dosis i a la residència la Masia de Vacarisses, 45. La previsió és distribuir 975 dosis cada setmana.

Alba Arocas, la coordinadora de l'equip mòbil del Bages, Berguedà i el Moianès, explicava ahir que no ha dormit gaire els darrers dies. «Fa només una setmana que la logística s'ha posat en marxa», i una cosa és fer-ho quadrar tot sobre el paper, i l'altra sobre la realitat. «Tot és molt volàtil i la situació canvia en hores». La prioritat és vacunar gent gran i treballadors de residències verdes, que és com es coneixen les que no tenen casos de coronavirus. «Avui [ahir per al lector] teníem programat anar a una residència gran i verda, però a les últimes hores han sortit casos sospitosos i estan pendents de resultats de PCR. El que teníem previst es va haver de desfer. Això serà el nostre dia a dia».

Arocas va ser 6 anys adjunta a direcció al CAP de Súria i l'últim any directora a Sant Joan. «A la primera onada el personal sanitari vem patir molt i vaig voler fer un pas al costat, deixar la gestió i tornar a fer d'infermera». Estava destinada a Santpedor quan va rebre una trucada per coordinar un dels equips mòbils de vacunació. «Per primera vegada en tota la pandèmia podem fer una cosa pro activa contra la covid, i això em va motivar».

Igual que a Laura López, infermera al CAP Sagrada Família, i Marcè Soler, que treballa en prevenció. Quan van fer la crida per buscar voluntàries s'hi van presentar sense dubtar-ho. «Podem participar en un fet històric», van assegurar.