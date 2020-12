Catalunya reprèn la campanya de vacunació després del retard en l'entrega de Pfizer

Catalunya ha reprès aquest dimecres la vacunació contra la covid-19 després del retard en l'entrega de les dosis per part de la farmacèutica Pfizer. Les 60.000 dosis setmanals previstes van arribar aquest dimarts a l'aeroport del Prat i des d'allà van ser traslladades al Banc de Sang i Teixits. Des d'aquest punt s'ha fet la distribució territorial i aquest dimecres al matí s'ha reiniciat la vacunació a les residències, que durarà fins dissabte com estava previst. Tot i el retard, aquest dimarts es va administrar alguna vacuna de les sobrants el passat diumenge, quan es van fer les primeres vacunacions. Segons el balanç del Departament de Salut d'aquest dimecres, hi ha 1.233 persones vacunades contra la covid-19 a Catalunya.