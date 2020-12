Famílies que refusin vacunar les persones grans poden perdre la seva tutela, segons el fiscal

Els tutors legals de persones grans incapacitades que es neguin que aquests familiars siguin vacunats contra el coronavirus s'exposen a perdre la tutela en cas que un jutge, basant-se en criteris de salut, estimi obligatòria la vacunació, segons la Fiscalia de Sevilla.

Així ho ha manifestat aquest dimecres el fiscal delegat de Persones Grans i Protecció de Persones amb Discapacitat a Sevilla, Norberto Sotomayor, després de conèixer el primer cas de familiars que rebutgen la vacunació d'un avi que resideix en un geriàtric de la província.

En declaracions als periodistes, Sotomayor ha explicat que ha sigut la residència la que el va informar que els familiars, fills del pacient, es van negar a omplir el formulari previ a la vacunació i per tant no van donar el seu consentiment.

El fiscal «formalment» no ha obert cap diligència informativa respecte a aquest primer cas de negativa «expressa» a la vacunació i en cap moment emprendria una investigació penal més enllà de la civil, segons ha aclarit el representant del Ministeri Públic, que també ha avançat que té notícies que hi haurà «més casos» similars en els pròxims dies.

De fet, el fiscal està en contacte amb les autoritats sanitàries «per encarrilar» el procés i aquest dimarts va enviar un escrit a la delegada provincial de Salut per demanar-li que requereixi a totes les residències informació sobre supòsits de rebuig de la vacunació d'avis incapacitats.

Si els familiars no es convencen i el criteri mèdic és que no hi ha «cap incompatibilitat» per a aquestes vacunacions, els primers s'exposen a «perdre la tutela de la persona» en el cas que la tinguin i que l'assumpte arribi a la via judicial.

«Estem parlant que el tutor ha de vetllar per la salut del tutelat, per la qual cosa en un cas extrem es pot desencadenar una remoció de la tutela judicial, tot i que això és posar el pedaç abans que la ferida. Però aquesta persona està representant l'altra i si ho fa malament, el tutor no està actuant correctament», ha indicat Sotomayor.

«Quan el familiar, el parent o, en cas d'abandonament, el director del centre es nega que el pacient es vacuni, existeix la Llei d'Autonomia del Pacient. Si aquesta decisió no és encertada, s'intervé judicialment i s'obliga a vacunar, però cal analitzar cas a cas amb l'assessorament dels metges que tracten a la persona i del forense que porti la Fiscalia», ha afegit.

«Una persona amb plena capacitat pot negar-se a ser vacunada. El problema és que aquesta decisió l'hagi de prendre una altra persona en nom seu. És el mateix cas de menors els pares del qual es neguen que se'ls transfongui sang tot i que els metges diguin que és necessari, com passa amb els testimonis de Jehovà», ha exemplificat el fiscal.

Si aquest «conflicte» existeix, «ha de prevaler la salut de la persona», per la qual cosa «si el metge diu que no hi ha motius científics per no vacunar, la decisió del fill no pot perjudicar el pare», ha continuat Sotomayor arran del cas de Sevilla.