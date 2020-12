El Govern fixa el 15 i el 29 de gener com a dates clau per decidir si es vota el 14-F

El Govern fixa el 15 i el 29 de gener com a dates clau per decidir si es mantenen les eleccions previstes per al 14 de febrer. Així ho estableix un dels cinc protocols que va aprovar ahir el Procicat. El document també diu que en cas de canvis de gran importància o d'ajornament es buscarà el màxim consens dins la taula de partits i que no es prendrà cap decisió automàticament. Un altre dels documents aprovats fa referència als col·legis electorals i incorpora la recomanació de franges horàries per votar. La resta de protocols són sobrela campanya electoral, les diferents modalitats de vot i el que fixa la creació del dispositiu de les eleccions en el marc de la covid.

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, va destacar que els protocols garanteixen els tres objectius marcats pel Govern de cara al 14-F: «Preservar la seguretat i salut de les persones, garantir el dret a vot a tothom i garantir que les eleccions siguin plenament legítimes».

D'altra banda, el Govern ha aprovat el Manual d'instruccions destinat als membres de les meses electorals . En línies generals no hi ha grans canvis respecte a convocatòries anteriors però s'ha inclòs un annex amb mesures sanitàries de prevenció atesa la situació de pandèmia que segueix el protocol aprovat pel Procicat.