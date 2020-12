Els hotels cerdans rebran 10.000 euros i els restaurants, 3.000

El Govern va aprovar ahir destinar 4,3 milions d'euros en ajudes al turisme i la restauració de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, afectades pel confinament perimetral imposat per la Generalitat per frenar els contagis de covid-19. La consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, després de la reunió del Consell Executiu, va explicar que també s'han establert ajudes d'un total de 300.000 euros per als equipaments de lleure d'ambdues comarques –com cases de colònies, albergs de jo ventut i campaments–, sempre que formin part del registre de la Direcció General de Joventut.

En el cas dels establiments turístics i de restauració, es faran aportacions úniques de 10.000 euros per allotjament i 7.500 euros per empresa explotadora d'habitatge d'ús turístic i per a establiments i activitats d'interès turístic. La restauració tindrà dret a 3.000 euros i els comerços, agències de viatges i guies turístics podran demanar-ne 1.500, ha informat Budó. Pel que fa als equipaments de lleure de la Cerdanya i el Ripollès, les ajudes seran de 10.000 euros per a cadascun i la previsió és que les rebin «a partir de la segona quinzena del 2021».

Segons informa el Govern, en el cas de les ajudes al turisme i la restauració, només haurà de tramitar l'ajut qui no n'hagi sol·licitat cap anteriorment. És a dir, les empreses i autònoms que s'hagin beneficiat prèviament de les convocatòries obertes per a restauració i turisme del Consorci de Comerç Artesania i Moda i l'Agència Catalana de Turisme, respectivament, no caldrà que sol·licitin l'ajut, sinó que rebran el pagament de manera automàtica.

El conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, ha instat l'Estat a respondre «al mateix nivell». «No pot ser que deleguin únicament totes les responsabilitats, però ajudin el teixit productiu».