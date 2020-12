El judici per desobediència al Suprem contra Nuet serà els dies 24 i 25 de març

El judici per desobediència al Tribunal Suprem contra el diputat d'ERC-Sobiranistes al Congrés, Joan Josep Nuet, per la seva actuació com a membre de la Mesa del Parlament la tardor del 2017 es farà els dies 24 i 25 de març. La sala segona de l'alt tribunal ha assenyalat els dies de la vista oral, un dimecres i un dijous, i donarà el tret de sortida el 24 a les 10.30 h. En una interlocutòria feta pública aquest dimecres, el Suprem també admet les proves sol·licitades per la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i la defensa del diputat. El Suprem es va declarar competent per jutjar Nuet per la seva condició de diputat al Congrés. La resta d'exmembres sobiranistes de la Mesa van ser jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El TSJC va condemnar a 20 mesos d'inhabilitació Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet per haver desobeït el Tribunal Constitucional en haver tramitat l'any 2017 iniciatives parlamentàries a favor de la independència i de l'1-O vetades pel tribunal. També els va condemnar a una multa de 30.000 euros.