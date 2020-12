JxCat i Demòcrates arriben a un acord per anar junts a la llista electoral L'igualadí Castells acusa JxCat de vetar el PDeCAT a la taula de partits catalans

Junts per Catalunya i Demòcrates han arribat a un acord per tal de concórrer junts a les eleccions del 14 de febrer, segons van anunciar ahir Laura Borràs i Antoni Castellà. Així, Demòcrates se suma a la candidatura de JxCat, que encapçalarà de manera simbòlica Carles Puigdemont, amb Borràs com a presidenciable i de número 2. Tot i que Antoni Castellà es va imposar a les primàries del partit, Assumpció Laïlla hi anirà més endavant.

L'alcalde d'Igualada i número tres del PDeCAT per Barcelona el 14-F, Marc Castells, va denunciar ahir que «la dictadura del partit de Carles Puigdemont», en referència a JxCat, ha «vetat» la formació demòcrata a la taula de partits catalans. En roda de premsa telemàtica, Castells va explicar que el PDeCAT no ha rebut «invitació» oficial per participar a la taula de partits amb representació al Parlament de l'11 de gener per tractar si cal o no ajornar per la covid.