L'antiga directora del centre d'atenció primària torna al poble amb les vacunes

Alba Arocas era la directora del centre d'atenció primària de Sant Joan de Vilatorrada quan va aparpèixer la covid. A Sant Joan ho recorden. I especialment a la residència de gent gran l'Atzavara. Per això ahir al matí, quan va entrar al centre amb les vacunes i tot el material necessari per subministrar-les, el personal li va fer un passadís i la va rebre amb aplaudiments (imatge).

Portar la vacuna a Sant Joan «és especialment emocionant», va dir. «Vem patir molt». La directora de la residència, Judit Bujons, també va recordar que van passar «moments mol durs». Va ser una de les primeres on hi va entrar la covid el març passat, quan ben poc se sabia de la covid i no hi havia mesures de prevenció ni protecció. «Érem una residència amb molta alegria, amb moltes famílies a dins i ara la família som nosaltres». Van poder contenir el brot. Des del maig que no han tingut cap cas. Van morir 17 ancians, 8 amb la covid confirmada.