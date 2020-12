Lorena Roldán es dona de baixa de Cs i anuncia que se'n va al PPC

Lorena Roldán ha anunciat aquest dimecres que es dona de baixa com a afiliada a la direcció de Ciutadans i que seguirà defensant els valors "des del projecte d'Alejandro Fernández", del PPC. Roldán va ser elegida per encapçalar la llista dels liberals en primàries de cara a les eleccions catalanes, però finalment la direcció va situar Carlos Carrizosa com a cap de llista. "Avui acabo la meva etapa a Ciutadans. Una decisió difícil, però molt meditada", ha escrit Roldán des del seu compte de Twitter, on ha explicat que ha renunciat al seu escó com a senadora i també als càrrecs orgànics de partit. Amb tot, no explicita que deixi el Parlament, on forma part ara de la Diputació Permanent.

Roldán serà la número dos per Barcelona de la candidatura del PPC, que encapçalarà el president dels populars catalans, Fernández. Ho ha anunciat aquest dimecres ell mateix en un breu diàleg públic que ha celebrat amb Roldán i que ha servit d'acte de presentació de la tarragonina com a nou fitxatge del PPC. L'exdirigent liberal ha assegurat que les eleccions previstes per al 14 de febrer són una "oportunitat històrica" per donar visibilitat a la "majoria constitucionalista" i ha agraït l'oferta dels populars de sumar-la al projecte. "Crec que sóc al lloc correcte i molt satisfeta del pas que faig avui", ha assegurat.

Roldán, que deixa el partit i el seu càrrec de senadora, ha celebrat integrar-se a un projecte "tan bonic" que pretén "unir el vot constitucionalista". Ha assegurat que el discurs que el líder del PP, Pablo Casado, va fer durant la moció de censura presentada per Vox contra el president espanyol, Pedro Sánchez, li va retornar "la il·lusió de ser a primera línia de la política". "Necessitem aquest constitucionalisme fort, que torni a il·lusionar i a unir a la gent", ha reclamat.