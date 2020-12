Lorena Roldán es dona de baixa de Cs i anuncia que se'n va al PPC

Lorena Roldán ha anunciat aquest dimecres que es dona de baixa com a afiliada a la direcció de Ciutadans i que seguirà defensant els valors "des del projecte d'Alejandro Fernández", del PPC. Roldán va ser elegida per encapçalar la llista dels liberals en primàries de cara a les eleccions catalanes, però finalment la direcció va situar Carlos Carrizosa com a cap de llista. "Avui acabo la meva etapa a Ciutadans. Una decisió difícil, però molt meditada", ha escrit Roldán des del seu compte de Twitter, on ha explicat que ha renunciat al seu escó com a senadora i també als càrrecs orgànics de partit. Amb tot, no explicita que deixi el Parlament, on forma part ara de la Diputació Permanent.

El PPC ha convocat un acte aquest dimecres al migdia a l'hotel Grand Marina de Barcelona on Fernández i Roldán mantindran un diàleg amb el títol 'Sumant per Catalunya'.