El Regne Unit aprova l'ús de la vacuna d'Oxford-Astra Zeneca

El Regne Unit ha aprovat l'ús de la vacuna desenvolupada per la universitat d'Oxford i la farmacèutica Astra Zeneca. Aquesta és la segona vacuna aprovada al Regne Unit, després de la de Pfizer, i és el primer país que hi dona el vistiplau. El secretari de Salut del govern britànic, Matt Hancock, ha explicat a 'Sky News' que la vacunació començarà el 4 de gener i que el Regne Unit ha demanat 100 milions de dosis d'aquest vaccí. Ha afegit que sumar la d'Oxford a la de Pfizer permetrà "accelerar" el procés de vacunació al Regne Unit i ha destacat que el vaccí d'Oxford-AstraZeneca és de més fàcil conservació i distribució, ja que no requereix temperatures tan baixes com la de Pfizer.

El secretari de Salut ha confiat que es podrà administrar la primera dosi a més persones i "més ràpidament". Ha apuntat que cal tenir en compte que el temps entre la primera i la segona dosi pot ser de fins a 12 setmanes. Hancock no ha volgut concretar quanta gent podria estar vacunada ni al llarg del gener ni per aconseguir una certa immunitat, ja que ha afirmat que tot dependrà del ritme de producció dels vaccins.

A la Unió Europea (UE) es desconeix encara quan s'aprovarà la vacuna d'Oxford. Ara per ara, la previsió és decidir primer sobre la de Moderna, el pròxim 6 de gener. D'altra banda, Brussel·les va dir aquest dimarts que compraria 100 milions de dosis més de la de Pfizer, la primera a administrar-se el passat diumenge a Catalunya i el conjunt de l'Estat.