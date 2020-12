El Servei Català de la Salut respon a l'increment del número de casos detectat a Berga amb un cribratge massiu al barri de Santa Eulàlia de Berga per avui mateix. Els testos es faran a l'Hotel d'Entitats, un espai on fa unes setmanes ja es va fer un cribratge obert a tota la població.

El departament de Salut ha explicat que la mesura es pren arran de l'augment de casos registrats a Berga i amb l'objectiu «d'arribar al major nombre possible de casos positius asimptomàtics». La població potencial són 900 veïns de més de 16 anys i, en aquesta ocasió, es faran proves PCR i no els test d'antigen. Els resultats de les proves es podran saber entre 24 i 48 hores després de la seva realització. Per a fer aquest cribratge hi haurà professionals del centre d'atenció primària Berga Centre i dues unitats mòbils de Bages i Berguedà hi donaran suport.

Els testos PCR es faran de les 8:30 a les 13:30 hores i de les 15:00 a les 19:30 hores a l'Hotel d'Entitats, situat al carrer Mestre Pedret. Segons informa Salut, els usuaris podran saber els resultats entre 24 i 48 hores després de fer-se la prova a través de l'aplicació de ´La meva salut' o bé a través d'un SMS.

L'afectació del virus a la ciutat de Berga creix sense fre. Ahir les dades es van comptabilitzar amb 74 nous casos en una setmana, just el doble que els diagnosticats d'ara fa vuit dies. L'índex de risc es dispara i ja supera el llindar dels 1000, concretament se situa en 1167. A més, la taxa de reproducció de l'epidèmia també augmenta i ara és de 1,87.