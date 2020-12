Tercer grau per a Urdangarin, que podrà sortir de la presó cada dia per treballar

Iñaki Urdangarin podrà sortir de la presó tots els dies feiners per anar a treballar i només pernoctar a la presó. La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha aprovat aquest dimecres la concessió del tercer grau a l'exduc de Palma, condemnat a cinc anys i deu mesos de presó pel cas Nóos.

D'acord amb les condicions de flexibilització del compliment de la seva pena, contemplades a l'article 100.2 del Reglament Penitenciari, i després l'informe positiu de la Junta de Tractament de la presó avilesa de Brieva, el seu intern més famós només haurà de tornar a la presó per dormir els dies feiners. Dels caps de setmana, un al mes podrà disfrutar-lo com a dies de permís. L'informe de la Junta de Tractament va ser elevat per a la seva aprovació el passat 26 de novembre, informa Europa Press. Abans, a finals de setembre, la Secció I de l'Audiència Provincial de les Balears va rebutjar una petició de tercer grau per a Urdangarin.

A més, Urdangarin ja no tornarà a la presó especial d'Àvila. Al ser reclassificat de grau, ha demanat canvi de centre penitenciari. A partir d'ara complirà –dormirà– al Centre d'Inserció Social d'Alcalá de Henares (Madrid), segons confirmen fonts d'Institucions Penitenciàries. El seu lloc de treball diari continuarà sent l'Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón (Madrid) per a persones discapacitades i grans dependents, on el setembre del 2019 va començar els seus treballs socials penitenciaris en forma de voluntariat.



Reeducació per prevenir la reincidència

Institucions Penitenciàries, que regeix les presons sota competència del Ministeri de l'Interior, ha proposat a l'intern que s'aculli al PIDECO (Programa d'Inserció per Delictes Econòmics), un nou pla per a la reeducació de delinqüents condemnats per delictes de malversació, estafa o altres d'econòmics de la mateixa categoria, i no els de furt o robatori.

El pla, presentat el mes de novembre passat, persegueix eliminar les condicions que van propiciar la comissió dels delictes, té una durada d'11 mesos i inclou 30 sessions. Entre els factors que treballen els educadors penitenciaris al PIDECO hi ha la recuperació de l'autoestima i la trobada del pres amb víctimes de delictes com el frau a la Seguretat Social o la falsedat en document.

El Reglament Penitenciari preveu per als presos classificats en tercer grau un total de 48 dies lliures a l'any, als quals Urdangarin podrà acollir-se a partir d'ara. Contra el criteri de la Junta de Tractament, l'Audiència de Palma –el tribunal sentenciador– va considerar el setembre passat que Iñaki Urdangarin no havia tingut «una evolució prou favorable».

El règim de tàcit aïllament en el qual es trobava el famós pres va arribar a preocupar els funcionaris que el vigilaven a Brieva quan, l'hivern passat, Urdangarin mostrava signes d'un fort abatiment. Aquest mes de desembre, el marit de la infanta Cristina ha hagut de guardar deu dies de quarantena per contacte amb un positiu de Covid a l'Hogar Don Orione.