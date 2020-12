Alemanya supera per primera vegada la barrera del miler de morts diaris

Les autoritats alemanyes van verificar 129 víctimes mortals per covid-19 en 24 hores, amb el que se supera per primera vegada a Alemanya la barrera dels mil morts en un dia.

L'Institut Robert Koch (RKI), competent en la matèria al país, va notificar a més 24.740 nous contagis, per sota del màxim en un dia de 33.777 infeccions, registrat a mitjans de desembre, encara que cal tenir en compte que en aquestes festivitats es practiquen menys test de l'habitual. L'anterior rècord en un dia de morts es va situar en els 962 i va notificar-se fa una setmana.

El total d'infeccions des de l'inici de la pandèmia puja així a Alemanya, amb 83 milions d'habitants, a 1.687.185 casos -dels quals 1.302.600 són pacients recuperats. El de víctimes mortals arriba als 32.107. La incidència setmanal per 100.000 habitants se situa en 141,3 casos, per sota del màxim de 197,6 casos del 22 de desembre. Aquesta incidència mostra grans desnivells territorials, ja que al land de Saxònia (est) se situa en 330 casos setmanals, mentre que a Baixa Saxònia (centre) s'està en 79,6. A partir dels 50 casos en set dies el RKI considera que s'està en zona de risc.

Des del govern federal ja s'apunten a la perspectiva de prolongar les actuals dràstiques restriccions fins després de l'inicialment previst, el 10 de gener. El ministre de Sanitat, Jens Spahn, ja va avançar dimarts a la nit des de la televisió pública que probablement haurà de mantenir-se el tancament de la vida pública i les limitacions als contactes, encara no va precisar en quin nivell. La cancellera Angela Merkel i els líders regionals es reuniran previsiblement el 5 de gener per a avaluar la situació. Des del 16 de desembre estan tancats els comerços no essencials -excepte botigues d'alimentació i altres productes d'ús diari, òptiques i ortopèdies, farmàcies, bancs, correus, gasolineres i, en alguns estats, les llibreries. Aquests tancaments es van sumar als de l'oci nocturn, la vida cultural i la gastronomia, vigents des de principis de novembre.

Com la majoria dels estats de la Unió Europea (UE), Alemanya va començar la seva campanya de vacunació el diumenge en geriàtrics, als quals es van desplaçar equips mòbils. Posteriorment es va iniciar la vacunació en els 440 centres habilitats en tot el país. Segons càlculs del Govern, fins a finals d'aquest any hauran d'haver-se distribuït al país 1,3 milions de dosis de la vacuna de l'alemanya BioNTech i el seu soci estatunidenc Pfizer.

Lluny de tot això, Rússia va admetre ahir que té 70.921 morts per covid-19, el 27,4% més de les xifres que ahir van oferir les autoritats sanitàries d'aquest país, 56.426. La vice-primera ministra, Tatiana Golíkova, va explicar, que 45.109 persones que havien contret la covid-19 van morir d'altres malalties.