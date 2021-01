Aragonès proposarà a Junts, PDeCAT, CUP i Comuns «formar part del Govern» si ERC guanya el 14-F

El vicepresident del Govern i candidat d'ERC a les eleccions, Pere Aragonès, ha assegurat que si ERC guanya les eleccions el 14-F proposarà formalment a Junt, PDeCAT, CUP i comuns "que formin part del govern". "Aquesta és la via àmplia cap a la república de drets i llibertats i per la reconstrucció del país després de la covid", ha defensat en un article publicat aquest divendres. Ha assegurat que "només un govern fort encapçalat per Esquerra pot liderar la pròxima etapa de represa i reconstrucció que el país exigeix". Aragonès ha augurat "temps de soroll i agitació" i s'ha volgut allunyar de les piulades "feridores" i tenir "amplitud de mires", al mateix temps que s'ha definit com "el soci més fiable" per aconseguir l'autodeterminació.

Ha afirmat que la represa, ha d'assentar-se sobre la "majoria àmplia" que defensa el dret d'autodeterminació per resoldre el bloqueig actual "a través d'una solució democràtica valenta". "Continuarem sent el soci més fiable de la ciutadania per aconseguir l'autodeterminació i la llibertat dels presos polítics i els exiliats, mitjançant l'amnistia", ha afegit.

Aragonès ha assegurat que la sortida de la crisi generada per la pandèmia passa per construir la república catalana. Ha reconegut que la covid "ha ralentit el procés d'emancipació" però ha afegit que "no l'ha frenat en absolut". "La crisi sanitària i econòmica, com la persistent repressió contra l'independentisme que recentment també hem viscut en el si del govern, reforcen les nostres conviccions. Volem ser estat per fer les coses millor", ha declarat.